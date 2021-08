രണ്ടാം ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസത്തോളം വാക്സീൻ 93% ഫലപ്രദം: മൊഡേണ കമ്പനി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസത്തോളം കോവിഡ് വാക്സീൻ ഏകദേശം 93% ഫലപ്രദമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു നിർമാതാക്കളായ മൊഡേണ കമ്പനി. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 94% ഫലപ്രാപ്തിയിൽനിന്നു വലിയ മാറ്റമില്ലാത്ത കണക്കാണിത്. എന്നാലും, ആന്റിബോഡിയുടെ അളവ് കുറയുമെന്നതിനാൽ ശൈത്യകാലത്തിനു മുൻപു ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണെന്നു കരുതുന്നതായും കമ്പനി പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനെതിരെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സംരക്ഷണം തുടരുന്നതിനു മൂന്നാമത്തെ ‍ഡോസ് എടുക്കേണ്ടതാണെന്നു മൊഡേണയെ കൂടാതെ ഫൈസറും ബയോഎൻടെക്കും വാദിക്കുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫൈസറും ബയോഎൻടെക്കും പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളുമായി മൊഡേണ അവരുടെ ഡേറ്റ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്പനികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ഓരോ രണ്ടു മാസത്തിലും 6% കുറയുന്നു. രണ്ട‌ു വാക്സീനും രണ്ടാമത്തെ ഡോസെടുത്ത് 6 മാസത്തിനുശേഷം ഫലപ്രാപ്തി 84% ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു.



ഫയൽ ചിത്രം

കമ്പനി ഈ വർഷം ലക്ഷ്യമിട്ട 800 ദശലക്ഷം മുതൽ 1 ബില്യൻ വരെയുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാക്സീൻ ഡോസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കില്ലെന്നു മൊഡേണ സിഇഒ സ്റ്റീഫൻ ബൻസൽ പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾ 2021ലെ ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 2021ൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ വാക്സീൻ ഓർഡറുകൾ എടുക്കുന്നില്ല’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



