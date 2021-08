സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ ‘കുടുങ്ങി’; പ്ലസ് വൺ‌ പ്രവേശന നടപടികളിൽ അനിശ്ചിതത്വം

തിരുവനന്തപുരം∙ സാമ്പത്തിക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ പ്രശ്നം മൂലം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശന നടപടികളിൽ അനിശ്ചിതത്വം. എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം വരുമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. നിയമപ്രശ്നം മറികടക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമവകുപ്പിന്റെ സഹായം തേടി. സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനം ആവശ്യമായതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ തുടർ നടപടികളെടുക്കാനാകൂ. ഫയൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ പ്രവേശനത്തിനു 10% സംവരണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കോളജുകളിലെ മാതൃകയിലാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കിയത്. ഉപരിപഠനത്തിനു പ്ലസ് വണ്ണിന് അധികമായി അനുവദിച്ച സീറ്റുകൾ കൂടി കണക്കാക്കിയാണു സംവരണം അനുവദിച്ചതെങ്കിലും സംവരണം ആകെ സീറ്റുകളുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടരുതെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. മറാത്ത സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സാമ്പത്തിക സംവരണം വന്നതോടെ ആകെ സംവരണ സീറ്റുകൾ 58 % ആയെന്നാണു കണക്ക്.

ഇക്കാര്യം വീണ്ടും നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെത്തുടർന്നാണു നിയമവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയത്. സംവരണം 50 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിർത്തണമെന്നാണു നിയമവകുപ്പിന്റെ നിലപാടെന്നാണു സൂചന. കഴിഞ്ഞ 14നാണ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറിലെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഏകജാലക പ്രവേശന നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം.

ബോണസ് പോയിന്റിലും ആശങ്ക

വിജയശതമാനവും മുഴുവൻ എ പ്ലസ്സുകാരുടെയും എണ്ണവും ഉയർന്നതോടെ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കു പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പല്ലെന്ന ആശങ്കയും രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയവരുടെ എണ്ണം 3 ഇരട്ടിയോളമായി ഉയർന്നതിനൊപ്പം സിബിഎസ്ഇയും ഐസിഎസ്ഇയും ഉന്നത വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ആശങ്ക വർധിച്ചത്. പ്രവേശനത്തിനുള്ള റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അന്തിമ രൂപമായെങ്കിലും സർക്കാർ അനുമതിയായിട്ടില്ല. ഇതിനു ശേഷമേ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ. നാൽപതോളം മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കുകയെന്നാണു സൂചന. സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനുശേഷമേ ഇതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പുതുക്കാനാകൂ.

പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിനു പുറമെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ ജനന തീയതി വരെയുള്ള ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പ്രവേശന റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 41906 പേർക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലും പ്രധാന സ്കൂളുകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്കുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ എ പ്ലസുകാർ 1.21 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെപ്പോലെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് പലർക്കുമില്ല എന്ന മാറ്റവുമുണ്ട്. കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കു പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കാൻ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ 20% അധിക സീറ്റുകളും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ 10% സീറ്റുകളും വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതും മികച്ച സ്കൂളുകളിലെ ഇഷ്ട ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പരാതി.

എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം: മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ വിജയിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുമെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലായി ബാച്ച് ഒന്നിന് 50 സീറ്റ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ആകെ 3,06,150 സീറ്റുകളാണു നിലവിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനം നേടുന്നവർ 3,32,631 ആണ്. കുറവുള്ള സീറ്റുകൾ 26,481. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ 30,000 സീറ്റുകളും ഐടിഐളിൽ 49,140 സീറ്റുകളും പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ 19,080 സീറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 98,220 സീറ്റുകൾ വേറെയുണ്ട്.

സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സീറ്റുകൾ പരിഗണിച്ചാൽ പ്രവേശന നടപടികൾ അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉള്ളത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ജില്ലയിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിന് സീറ്റുകളുടെ അപര്യാപ്തത നിലനിൽക്കുന്നില്ല.

പാലക്കാട് മുതൽ കാസർകോട് വരെ 20 ശതമാനം സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ 28,160 സീറ്റുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകും. ഈ ജില്ലകളിൽ ഇത്തവണ എസ്എസ്എൽസി പാസായവർ 2,24,312 പേരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1,65,477. ഒരു ഡിവിഷനിൽ 50 കുട്ടികൾ എന്ന കണക്കിൽ നിലവിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ ആകെ 1,40,800 സീറ്റുകളുണ്ട്. 20% വർധന വരുത്തുമ്പോൾ പുതുതായി 28,160 സീറ്റുകൾ കൂടും. അങ്ങനെ ആകെ 1,68,960 സീറ്റുകൾ.

മാർജിനൽ വർദ്ധന വരുത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മലപ്പുറം ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സീറ്റുകൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 2700 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടാകും. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ്എസ്എൽസി വിജയിച്ചവരെക്കാൾ 1816 കുറവു കുട്ടികളാണ് ഇക്കൊല്ലം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിജയിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല അൺ എയിഡഡ് മേഖലയിൽ 11,275 സീറ്റുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

