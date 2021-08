കോവിഡിലെ വില്ലന് ‘മരുന്നൊരുക്കാൻ’ മന്ത്രി വീണ; പോസിറ്റിവിറ്റിക്ക് കാരണം പരിശോധന

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയാണ്. കേരളമാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നു കമ്പോളം എന്നു ചുരുക്കം. ഇൗ മരുന്നെല്ലാം വരുന്നത് പുറത്തുനിന്നുമാണെന്നതു വേറെ കാര്യം’– ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഇൗ കണക്കിൽനിന്നാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുതിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രിയുടെ ആലോചനകൾ തുടങ്ങുന്നത്.

കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ 60% ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെതുടർന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ പേരും ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളാൽ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചവരായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പഠനം. പ്രമേഹമാണു പ്രധാന വില്ലനെന്നും കോവിഡ്‌കാലത്ത് തെളി‍ഞ്ഞു. ഇൗ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പദ്ധതിയും രൂപീകരിക്കുകയാണ്.



ഒരു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യനിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊഴിവാക്കുകയാണ് പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇ–ഹെൽത്ത് സംവിധാനം വഴി കൃത്യമായ മോണിട്ടറിങ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും യുണീക്ക് ഹെൽത്ത് ഐഡന്റിറ്റിയും നൽകും. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും കാര്യക്ഷമമാക്കും.



ജീവിതശൈലീ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് പദ്ധതികൾ?



‘അമൃതം ആരോഗ്യം’ എന്നൊരു പദ്ധതി 14 ജില്ലകളിലും നടപ്പാക്കി വരുകയാണ്. 227 സിഎച്ച്സികളിലും 848 പിഎച്ച്സികളിലും 5400 സബ് സെന്റററുകളിലും പദ്ധതി തയാറാക്കി 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ജീവീതശൈലീ രോഗസ്ക്രീനിങ് നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ചെറിയ തോതില്‍ മരുന്നു കഴിച്ച് രോഗത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനോ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനോ സാധിക്കും.



കാൻസർ രോഗം കേരളത്തിൽ വർധിക്കുകയാണോ? കാൻസറിനു തടയിടാൻ എന്താണ് സർക്കാർ പദ്ധതി?

കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്നുവെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്തനാർബുദം, തൈറോയിഡ് കാൻസർ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇൗ രോഗത്തിനെ ആദ്യമേ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് താഴെത്തട്ടിൽ പരിശോധനാ ക്യാംപുകൾ ശക്തമാക്കും. സ്തനാർബുദം, തൈറോയിഡ് കാൻസർ എന്നിവ വർധിച്ചുവരുന്നതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം ഗവേഷണം നടത്താനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ ബോൺ കാൻസറിനായി വിലകുറഞ്ഞ പ്രോസ്കെസിസ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ– സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിൽസ തേടുന്ന കാൻസർ രോഗികളിലെ രോഗ സ്വഭാവത്തെയും രോഗത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഇൗ ഡേറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇൗ രംഗത്തെ ഗവേഷണത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്.

അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രീയകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇതു വന്നിരുന്നോ?

അതിലേക്കും വരും മുൻപ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ കരൾമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങുകാണ്. അതിനുള്ള നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയായി വരുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്ന് പഠിക്കാൻ പോയ വിദഗ്ധരെയെല്ലാം സർക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അവരെത്തുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശ്വസിക്കാനുള്ള വകയാകുകയാണ്. കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നത് നാടിന് ആശ്വാസകരമാണ്.

അവയവദാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന കാലതാമസം മാറ്റുന്നതിനും നടപടിയെടുത്തു. അവയവദാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന ജില്ലാ ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അതത് മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർമാരെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നോമിനിയായി നിയമിച്ചാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതോടെ ജില്ലാതല കമ്മിറ്റികൾക്കു വേഗത്തിൽ യോഗം കൂടാനാകും.

ജീവീതശൈലീ രോഗങ്ങളെ നേരിടാൻ യോഗ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ?

ആയുഷ് സമ്പ്രദായങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ആയുഷ് ആരോഗ്യശാസ്ത്രങ്ങളായ ആയുർവേദം, യോഗ, നാച്ചുറോപ്പതി, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി എന്നിവയെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കും. 2023–24 ൽ 600 ആയുഷ് ഹെൽത്ത് വെൽനസ് സെന്ററുകൾ സംസ്ഥാനത്തു വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും. യോഗ ട്രെയിനറുടെയും ആശ പ്രവർത്തകരുടെയും സേവനവും വിവിധ തരം ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും ലാബ് സൗകര്യങ്ങളും ഇൗ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികമായി ഉണ്ടാകും.

ആയുഷിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒൗഷധസസ്യത്തോട്ടം ആരംഭിക്കും. ഇതിനായുള്ള ‘ആരാമം ആരോഗ്യം’ പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഒൗഷധസസ്യ കൃഷി പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കൃഷിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ മറ്റത്തൂർ ലേബർ സൊസൈറ്റിയിൽനിന്നും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽനിന്നും ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നും ന്യായവില ഉറപ്പുവരുത്തി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഒൗഷധി നടപ്പാക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് മരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കം അവസാനിച്ചോ?

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ പൂർണ പട്ടിക പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ വരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒളിക്കാനൊന്നുമില്ല. ജൂണിന് ശേഷം കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ പേരുൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് മുൻപു മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിഎംഒ ഓഫിസിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇനിയൊരാളുടെയും പേരും വിട്ടുപോകാതെ നിലയിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് (സർക്കാർ പട്ടിക കാണാതെ ജനം എങ്ങനെയാണ് പരാതി നൽകുന്നതെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് ഡിഎംഒയുടെ ഓഫിസിലുള്ള പട്ടിക പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്)

വാക്സിനേഷൻ സ്ഥിതിയെന്താണ് കേരളത്തിൽ?

ദിവസം ശരാശരി 3 ലക്ഷം വാക്സീൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകാനാകും. 1.2 കോടി വാക്സീനാണ് ഇതിനു വേണ്ടത്.

കേരളത്തിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒരു അപവാദമാകുകയാണല്ലോ?

പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ ആ ആളുടെ സമ്പർക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ രീതി. ഇന്ത്യയിൽ 33 കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കേസ് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ 6 കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തുതന്നെ മികച്ച നിരക്കാണ്– മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിർത്തി.

English Summary: Exclusive Interview with Health Minister Veena George on Kerala's Lifestyle Diseases, Covid, Cancer etc.