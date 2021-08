നോട്ടടിച്ച് നിർത്തുമോ പെട്രോൾ വിലക്കയറ്റം? രക്ഷിക്കുമോ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘മാന്ത്രിക ദണ്ഡ്’?

രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഒളിച്ചുകളി നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? അതിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പലരും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയുണ്ട്. ട്രോളന്മാർക്ക് ആറന്മുള വള്ളസദ്യയോ വൈക്കം പ്രാതലോ ഒരുക്കികൊടുക്കുന്ന ‘പ്രിയപ്പെട്ട’ ബിജെപി നേതാക്കന്മാരുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്. എണ്ണവില റോക്കറ്റിനെ വെല്ലും വേഗത്തിൽ കുതിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഫോണിൽ കാണുന്നതോടെ ഏത് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനസ്സും മെരുങ്ങും. താമസിയാതെ മനസ്സ് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. വലിഞ്ഞു മുറുകി നിൽക്കുന്ന നാഡികൾ അയയും. അതോടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉറക്കത്തിലേക്കു വീണു കൂർക്കംവലി തുടങ്ങും. രാവിലെ ഉഷാറോടെ ഉണരാം. നേതാക്കന്മാരുടെ ഈ മാനവസേവയെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർത്താൽ പോലും ഉറക്കം കണ്ണിൽ കൂടുകൂട്ടും. അത്ര ഉഗ്രൻ ചെയ്ത്തല്ലേ ചെയ്‌തു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

വന്നോ 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോളും ഡീസലും?

‘അവിടെ കുറച്ചതുപോലെ ഇവിടെ കൂട്ടിയില്ല, അവിടെ കൂട്ടിയതുപോലെ ഇവിടെ കുറച്ചില്ല, അവിടെ ഗുണിക്കുകയും, ഹരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ...’. കുടിക്കാതെ പൂസാകുകയെന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ചെവിയിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ വയ്ക്കാതെ തുള്ളുന്ന അപൂർവ സിദ്ധിയാണിത്. നിത്യേന യോഗ ചെയ്തു നട്ടെല്ലിന്റെ അടിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുണ്ഡലിനിയെ ഉണർത്തി, തലച്ചോറിലെ പദ്മദളത്തെ വിടർത്തുമ്പോൾ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഉണരും, അങ്ങനെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടിയ വരപ്രസാദമാണ് ഈ സിദ്ധി.

അതാണ്, നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നതെല്ലാം തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന പാഴ്ജന്മങ്ങളാണു ജനങ്ങളെന്ന മഹാരഹസ്യം അദ്ദേഹത്തിനു പറഞ്ഞുകൊടുത്തത്. ഈ മഹാരഹസ്യം ഇവിടെ മറ്റു ചിലർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാർക്‌സിസവും ലെനിസിസവും പഠിച്ചപ്പോഴാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് ഗാന്ധിസം പഠിച്ചപ്പോഴും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലംകയ്യാണെന്നും ഇടംകയ്യാണെന്നും അതൊന്നുമല്ല ഇരുമെയ്യാണെങ്കിലും അവരൊറ്റക്കരളാണെന്നും പറയുന്ന മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ മൊഴിമുത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ തിളക്കമുണ്ടല്ലോ! ‘നോട്ടുനിരോധനം മൂന്നര ലക്ഷം കോടി കള്ളപ്പണം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നില്ലങ്കിൽ ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പണി എടുക്കാം. അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോളും ഡീസലും കൊടുക്കും (പ്ലിങ്)...’ നേതാവിന്റെ തള്ള് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി ആയിരുന്ന തോമസ് ഐസക്കിനോടായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പോയ നേതാവ് കള്ളപ്പണ ആരോപണത്തിൽപ്പെട്ട് ‘കുഴലിൽകൂടി’ ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയാതെ നൂഴാൻ നോക്കുന്നതും ജനം കാണേണ്ടി വന്നു. രണ്ടു മുന്തിയ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം ‘കോംപ്ലിമെന്റായി’. പിന്നെ കാണുന്നത്, ഇങ്ങു കേരളത്തിൽ നേതാവ് പുറത്തുകടക്കാൻ ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്ന കുഴൽ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് വികസിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഒരു കള്ളച്ചിരിയും ചിരിച്ച് ഒരു പരുക്കും കൂടാതെ, പൂർവാധികം അരോഗ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്കു നടന്നു പോകുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ നേതാവിനോടുള്ള ഒരു ക്ഷമാപണമുണ്ടായിരുന്നു. ‘എല്ലാം അറിവില്ലാതെ പറഞ്ഞുപോയതാണ്. ക്ഷമിക്കണം. അതിന് ഈ പണി തരേണ്ടായിരുന്നു. അറിവില്ലാപൈതൽ എന്ന പരിഗണനപോലും തന്നില്ല...’

വലിയ പാടാണ് പഴയ ശീലം മാറ്റാന്‍!

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കക്കൂസ് ഇല്ലാത്തവർക്കു കക്കൂസ് കൊടുക്കാനാകും എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം. അതിനു പണം കണ്ടെത്താൻ ദിവസവും പണിക്കുപോകാൻ 50 രൂപയ്ക്ക്, മുൻപൊക്കെ 20 രൂപയ്ക്ക്, എണ്ണയടിക്കുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തമായുള്ള ‘ബൂർഷ്വാകൾക്ക്’ പെട്രോളും ഡീസലും വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നായിരുന്നു ആ വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ഈ കക്കൂസുകളിൽ പലതും ഇപ്പോൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു സഞ്ചാരിണി ‘വനിത’യിൽ എഴുതിയിരുന്നു. വിറകുകൾ സൂക്ഷിക്കാനാണ് പലരും കക്കൂസുകൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വിളി വരുമ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഇപ്പോഴും തുറസ്സുകളിലേക്ക് ഓടും!

തൊടുപുഴ നഗരത്തിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽനിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: മനോരമ

പഴയ ശീലം മാറ്റാൻ വലിയ പാടാണ്. അത് മാറ്റാനായിരുന്നു ആദ്യം പണിയെടുക്കേണ്ടത്. ശീലം മാറുമ്പോൾ കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാട്ടുകാരുടെ കാശിന് നോക്കി നിൽക്കാതെ, സ്വന്തം കീശയിലെ പണം കൊണ്ടുതന്നെ പണിയും. ശീലം മാറ്റാനൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നതിൽ സെൽഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനുള്ള സ്കോപ് വളരെ കുറവല്ലേ. എന്നാൽ ഡൽഹിലെ വലിയ നേതാക്കളുടെ വാദം ഇങ്ങനെ ചീള് ന്യായങ്ങൾ നിരത്തിയല്ല. ഫാക്ട്‌സ് ഫിഗേഴ്സും-കണക്കുകളും, വസ്തുതകളും- നിരത്തിയാണ്. അടിക്കുമ്പോൾ മർമം നോക്കി അടിക്കണമല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപു വരെ പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ വാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ...

കടപ്പത്രമാണോ പെട്രോൾ വില കൂട്ടാൻ കാരണം?

ഇന്ത്യ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കൂട്ടാൻ പ്രധാനകാരണങ്ങളിലൊന്ന്, ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കൂട്ടുന്നതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ എണ്ണ ഉപഭാഗത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഇതിലുമൊക്കെ വലിയ തമാശ അടുത്ത വാദമാണ്. ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ കാരണക്കാർ യുപിഎ സർക്കാരാണ്. സബ്‌സിഡികൾ നൽകിയതുമൂലം എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ- വിൽപന കമ്പനികൾക്ക് നേരിട്ട നഷ്‍ടം നികത്താൻ അവർ കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കി. ഇപ്പോൾ അവ മെച്വർ ആയി. അതിന്റെ പലിശ ഉൾപ്പെട ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെങ്ങനെ വില കൂട്ടാതിരിക്കും?

വാജ്‌പേയി

ചിലർ വാ തുറന്നാൽ കള്ളമേ പറയൂ, അത് എത്ര വിദഗ്ധമായി പറയും എന്നതിനു വേറെ ഉദാഹരണം വേണോ. ഈ ആവശ്യത്തിനായി ആദ്യം കടപ്പത്രം ഇറക്കിയത് രണ്ടാം വാജ്പേയി സർക്കാരാണ്. അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിൻഹയാണ് ഇതിന്റെ ശിൽപി. അതിനു ശേഷം വന്ന യുപിഎ സർക്കാരും ആ പാത പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി രണ്ടു സർക്കാരും കൂടി 2012 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മെച്വർ ആകുന്ന 17 കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കി. ഇതിനു മുതലും പലിശയും ഉൾപ്പടെ ആകെ കൊടുക്കേണ്ടത് 1.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കേണ്ടത് 20,000 കോടിയാണ്. ഇത് കൊടുക്കാൻ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലീറ്ററിന് 1.4 രൂപ അധികം ഈടാക്കിയാൽ മതിയാകും.

പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്നു നേതാക്കൾക്കും കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം. ഈ പണം എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ചെലവാക്കുന്നതെന്നും ഇരുകൂട്ടർക്കും അറിയാം. അത് തുറന്നു പറയാൻ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു മടി. അത് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ സിദ്ധി പോയ സിദ്ധന്റെ അവസ്ഥ ആകുമോയെന്നു പേടി. കോൺഗ്രസ് അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം ഭരിച്ചു കുളത്തിലാക്കിയ രാജ്യത്തെ കരകയറ്റുകയാണല്ലോ അവതാര ലക്ഷ്യം. എല്ലാവർക്കും 15 ലക്ഷം. പിന്നെ ജനം രാവിലെ കതകു തുറക്കുമ്പോൾ അച്ഛാ ദിനമായിരിക്കും വാതുക്കൽ കാത്തുനിൽക്കുക. ഇതായിരുന്നു കിരീടധാരണത്തിനു മുൻപുള്ള വാഗ്ദാനം.

കള്ളപ്പണമാണോ പ്രശ്നക്കാരൻ?

ഭരണത്തിലേറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണം കൊണ്ടാണ് അച്ഛാ ദിനങ്ങൾ വരാത്തതെന്ന് ഒരു ശങ്ക. 500, 1000 ബഡാ നോട്ടുകളിലാണ് കള്ളപ്പണം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉപദേശം. അതോടെ ഇരുചെവി അറിയാതെ രണ്ടിന്റെയും ഗളച്ഛേദം നടത്തി. അതിനു ശേഷം രാജ്യത്തെ മേരാ ഭായിമാരോടും ബഹന്മാരോടും കാര്യമങ്ങു പറഞ്ഞു. ഈ ഉപദേശം കൊടുത്ത ഉപദേശി ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ആരാണെന്നു പറയുന്നതും ഏറ്റവു വലിയ രാജ്യദ്രോഹവും യുഎപിഎ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിന വകുപ്പുകൾ ചാർത്താൻ പറ്റിയ കുറ്റവും ആയതുകൊണ്ട് കക്ഷി ആരെന്ന് ആരും അന്വേഷിക്കുകയോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് ആരാണെന്നു പറയുകയോ ചെയ്തില്ല.

ചിത്രം: AFP

രാജ്യം കണ്ട എണ്ണം പറഞ്ഞ ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിനു ബദലായി സംഘം ഇറക്കിയ പ്രതിഭയാണ് ഈ ഉപദേശി എന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മഹാപ്രതിഭ പുണെയിൽ അജ്ഞാതവാസത്തിലാണന്നും പറയുന്നു. ഡോ.സിങ്ങിന്റെ ചികിത്സകൊണ്ട് മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട്, ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് ആകാശത്തിലേക്കു കുതിച്ച സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ ചിറകരിയാനും ബാങ്കുകളടെ വരാന്തകളിൽ ഗർഭിണികളുൾപ്പെടെ കുറേ പേരുടെ അകാലമരണം ഉറപ്പാക്കാനും, ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവങ്ങളിൽ, അപൂർവമായ ഈ പരീക്ഷണംകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

എന്നിട്ടും അച്ഛാ ദിനത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കണ്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് സംഗതി പിടികിട്ടിയത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്കു തോന്നിയ വിധത്തിൽ വിൽപന നികുതി ഈടാക്കുന്നു. പിന്നെങ്ങനാണ് അച്ഛാ ദിനം വരുന്നത്? അങ്ങനെ രാജ്യത്തു കച്ചവട നികുതി ഏകീകരിച്ചു. കളിച്ചും ചിരിച്ചും തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചായയും കഴിച്ചു പിരിയാം എന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നികുതി ഏകീകരണ ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാര്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിരിവെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പണമെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിനുമായി. വിഹിതം കിട്ടാനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയേട്ടനു മുൻപിൽ ഓച്ഛാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ!

കുടുക്കിലാക്കിയ കൊറോണ

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ആകാശത്തോളം ഉയർത്തി, പാചകവാതക സബ്സിഡി നിഷേധിച്ചും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരക്കു-സേവന നികുതി വിഹിതം അനന്തമായി താമസിപ്പിച്ചും കക്കൂസ് പദ്ധതിയും സൗജന്യ പാചകവാതക പദ്ധതിയും ഒരു സെന്റ് ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവർക്കു വരെ കൃഷി നടത്താൻ വർഷം 6000 രൂപ കൊടുക്കുന്ന കൃഷി വികസന പദ്ധതിയും, അങ്ങനെ അനേകം ‘ജനക്ഷേമ’ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി കയ്യടി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കൊറോണ എത്തിയത്. അതോടെ എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി. വരവുകൾ ഏതാണ്ട് പൂർണമായി നിലച്ച മട്ടായി.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

കുടത്തിൽനിന്നു തുറന്നുവിട്ട ഭൂതം പോലെ രാജ്യത്തിന്റെ ചെലവ് വളരാൻ തുടങ്ങി. ബജറ്റ് കമ്മി (ബജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്) അനിയത്രിതമായി വളരാൻ തുടങ്ങി. റവന്യു ചെലവുകൾക്കു വേണ്ട ഭീമമായ തുകയ്ക്ക് പുറമെ, അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊറോണ ചികിത്സയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും തൊഴിൽ പോയ ജനത്തെ സഹായിക്കാനും തളർന്നുപോയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനും ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു. വണ്ടി ഉരുട്ടാൻ മാത്രം അറിയാവുന്നവനോട് താമരശേരി ചുരം കയറാൻ പറയുന്നതുപോലെയായി കാര്യങ്ങള്‍.

സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കുമായി ഇന്ത്യ ഏകദേശം 26 ലക്ഷം കോടി ചെലവാക്കണം. സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനും സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുടങ്ങിവയ്ക്കു നേരിട്ട് പണം നൽകുന്നതിനും ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും ആയി 20.98 ലക്ഷം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. നേരത്തെ സമ്പദ്ഘടനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നൽകിയ 20 ലക്ഷം കോടിക്കു പുറമെയാണിത്.

കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ ഇങ്ങനെ ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഏതാണ്ട് 61 ലക്ഷം കോടി രൂപ സർക്കാരിന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു. ഇത് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ജിഡിപിയുടെ ഏതാണ്ട് 31 ശതമാനം വരും. കയ്യിലില്ലാത്തപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? കടം വാങ്ങുക. കടം വാങ്ങാൻ ഡൽഹിക്ക്‌ ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട. കടം കൊണ്ടുമാത്രം കാര്യം നടത്തുക എന്നത് കടന്ന കയ്യാണ്. അത് പണി അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അതികഠിനമാണ് . അതും മറികടക്കാൻ കൂടി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാകും.

നോട്ടടിച്ച് വിടവ് നികത്തുമോ?

കൈവിട്ടു കടം മേടിച്ചാൽ ധനകമ്മി കൂടും. ധനകമ്മി കൂടിയാൽ നികുതി കൂട്ടേണ്ടി വരും, പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകും. ഇത് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇറക്കാൻ നിക്ഷേപകരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. കയറ്റുമതി കുറയാം. കമ്പനികളുടെ ധനസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിസങ്കീർണമായ കടം-ഓഹരി അനുപാതം തകിടം മറിയും. സർക്കാരിന് വായ്പ എടുക്കാൻ രാജ്യത്തും പുറത്തും കൂടുതൽ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ മറികടക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ കടം വാങ്ങി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങാവു. അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ്ഘടനതന്നെ താറുമാറായിപ്പോകും.

വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ കൂടുതൽ നോട്ടടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും. അത് കടം വാങ്ങി കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാഞ്ഞ കളിയാണ്. ഇത് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസി, നിക്ഷേപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കുറയ്ക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലാകുമ്പോൾ ഇവയുടെ മൂല്യവും തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പോൾതന്നെ ധനകമ്മി 9.3 ശതമാനത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ, കടം വാങ്ങിയും സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ദിവസവും കൂട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. ഇതു ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലയെക്കുറിച്ചു ‘ഞഞ്ഞാ മുഞ്ഞ’ പറഞ്ഞു, നേതാക്കന്മാർക്ക് ട്രോളന്മാർക്കു സദ്യ ഒരുക്കികൊടുക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മാന്ത്രിക ദണ്ഡ് കയ്യിലുണ്ടന്ന് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു ജനാധിപത്യത്തിലെ മര്യാദകൾ അറിയില്ലല്ലോ! മൻമോഹൻ സിങ് വേറെ ചികിത്സയാണു നിർദേശിക്കുന്നത്. ജിഡിപിയുടെ 10% വരെ കടം എടുക്കുക. അതും തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കിക്ക് നോട്ടടിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് പണി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാനും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ പറയാം.

1991ൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നല്ലോ രാജ്യം നേരിട്ടത്. അതിനെ ജയിച്ചത് മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എണ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് ആഴ്ചത്തെ പണമേ ഖജനാവിലുള്ളൂ. ധനമന്ത്രിയായ അദ്ദേഹം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ 46.91 ടൺ സ്വർണം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാനിലും പണയം വെച്ച് 400 ദശലക്ഷം (40 കോടി) ഡോളർ വായ്പ എടുത്തു. ജൂലൈ അവസാനം എടുത്ത വായ്പ ഡിസംബറിൽ സമ്പദ്ഘടന മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ തിരിച്ചടച്ച് സ്വർണം തിരിച്ചു മേടിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിന് കൈമാറി. ഈ അഞ്ചുമാസംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, രാജ്യം നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കി. രാജ്യത്തേക്ക് നിക്ഷേപം ഒഴുകിയെത്തി.

മൻമോഹൻ സിങ്.

ഇൻഫോസിസ് പോലുള്ള വമ്പൻ കമ്പനികൾ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നു. രാജ്യം ഒരു ഇക്കണോമിക് പവർഹൗസായി. ബില്യനിൽ കിടന്ന ജിഡിപി ട്രില്യനിൽ എത്തിച്ചു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ, കമ്പനി നടത്തുകയല്ല സർക്കാരിന്റെ ജോലി എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മാറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ പൊതുമേഖല പ്രവർത്തന മികവിലൂടെ പുരോഗമിക്കുക എന്നാണ്. പൊതുമേഖല മികവ് കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം രാജ്യത്തിനാണ് എന്നറിയാനുള്ള കോമൺസെൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം 30 കോടി ജനങ്ങളെ പട്ടിണിയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചു എന്നതാണ്. ചരിത്രത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നിർമിതിയായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ലോകം കണ്ടത്. അദ്ദേഹം സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കു നൽകിയ കുതിപ്പ് 2016ൽ നോട്ട് നിരോധനം വരെ തുടർന്നു. അതിനു ശേഷം സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ച താഴോട്ടാണ്.

വിലക്കയറ്റം ആരുടെ യുക്തി?

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലകൂട്ടി ഖജനാവ് മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിന്റെ യുക്തി എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവയുടെ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായാൽ രാജ്യം വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ പിടിയിലാകും എന്നറിയാൻ സാധാരണ ബുദ്ധി മതി. ഇവയുടെ ഉയർന്ന വിലകൾ പല തലങ്ങളിലാണ് വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി, ഇതുമൂലം അരിയുടെ വില എങ്ങനെ കൂടുമെന്നു നോക്കാം. സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കൂടിയതുകൊണ്ട് പാടത്തു പണിയെടുക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂലി ആവശ്യപ്പെടും. വളങ്ങളും, കീടനാശിനികളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നിർമാണശാലകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും അവിടെനിന്ന് നിർമിച്ച ഉൽപ്പന്നം വിൽപന ശാലകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള കടത്തുകൂലിയിൽ വർധന ഉണ്ടാകും. അത് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കും.

നെല്ല് കൊയ്യുന്നത് യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താലാണെങ്കിൽ ആ യന്ത്രത്തിൽ പെട്രോളോ ഡീസലോ ആയിരിക്കും ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ കൊയ്ത്തുകൂലി കൂടും. കൊയ്ത നെല്ല് ഗോഡൗണിലേക്കോ മില്ലിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ലോറികളിൽ കയറ്റുന്നതിനുള്ള കയറ്റുകൂലി കൂടും. ഇത്‌ അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കടത്തുകൂലി കൂടും. അവിടെ ഇറക്കുന്നതിനുള്ള കൂലി കൂടും, മില്ലുകളിൽനിന്ന് അരി കടകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കടത്തുകൂലി കൂടും. ഈ വർധനവെല്ലാം ആത്യന്തികമായി അരിവിലയിൽ എത്തിച്ചേരും.

ഒരു വർഷം മുൻപ് ചാക്കിന് 350നു കിട്ടിയിരുന്ന സിമന്റിന് ഇപ്പോൾ വില 500-550 രൂപയാണ്. സിമന്റു വ്യവസായത്തിന്റെ പല തട്ടിലുണ്ടായ വിലക്കയറ്റമാണ് വിലകൂടാൻ കാരണമായത്. അതായത്, പെട്രോളിന്റെയോ ഡീസലിന്റെയോ വില 5 പൈസ കൂടിയാൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം 50 പൈസ ആയിരിക്കും. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലകൾ, മൊത്തവില വിലക്കയറ്റം 13 ശതമാനത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ക്രയശക്തി ശോഷിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി വിപണിയിലെ പണലഭ്യത കുറയും. ഇത് സമ്പദ്ഘടനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് താമസിപ്പിക്കും.

പ്യു റിസർച് സെന്ററിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചു 2020ൽ ഇടത്തട്ടുകാരിൽ 3.2 കോടിയുടെ കുറവുണ്ടായി. ഇത് വിപണിയുടെ വലുപ്പംതന്നെ കുറയ്ക്കും. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകി വിപണിയിൽ പണം എത്തിക്കാൻ നോക്കിയാലും വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. തന്നെയുമല്ല 1.5 ലക്ഷം കോടി (19.81 ശതകോടി ഡോളർ) മൂലധനമായി കിട്ടിയെങ്കിലേ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയു. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഇവയ്ക്കു വായ്‌പകൾ വലിയ തോതിൽ കൊടുക്കാനാകൂ. സർക്കാർ ഇടപാടുകൾകൊണ്ടേ വിപണിയുടെ ജീവനെങ്കിലും നിലനിർത്താനാകു. അത് ബജറ്റ് കമ്മി കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.

ചിത്രം: AFP

റെക്കോർഡ് വിദേശനാണയ ശേഖരം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഓഹരിവിപണി സൂചിക ശക്തമായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതൊന്നും രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം രാജ്യത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള വഴി 1991നേക്കാൾ കഠിനമായിരിക്കുമെന്ന് മൻമോഹൻ സിങ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്. മുൻഗണനാക്രമം മാറ്റിപ്പിടിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താൽ തമോവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകളിലേക്ക് അദ്ദേത്തിന്റെ പ്രവചന ശക്തിയുള്ള ചിന്തയുടെ വെളിച്ചം കടന്നു ചെല്ലുമോയെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്. മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ, ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വായിച്ചെടുക്കാം.

(ലേഖകൻ പ്രമുഖ ഇംഗ്ലിഷ് ദിനപത്രങ്ങളിൽ ധനകാര്യ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം)



English Summary: How Central Govt's Policies Destroying Indian Economy and How we can Overcome that?