രാജ്യത്ത് 42,982 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; മരണം 533

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 42,982 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ 4,11,076 പേരാണു രോഗബാധിതരായുള്ളത്. 41,726 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 533 കോവിഡ് മരണങ്ങൾകൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് നാലു വരെ 47,48,93,363 സാംപിളുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു.

ആകെ രോഗബാധിതരുടെ 1.29 ശതമാനം പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി തുടരുന്നു. നിലവിൽ ഇത് 2.37 ശതമാനമാണ്. പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 2.58%; തുടർച്ചയായ പത്താം ദിവസവും മൂന്നു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്.

ബുധനാഴ്ച 16,64,030 സാംപിളുകളാണു പരിശോധിച്ചത്. ഇന്ത്യയെ ‘റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ’നിന്ന് യുകെ ഒഴിവാക്കി. ഇനി മുതല്‍ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് യുകെയിലെത്തുന്ന വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച യാത്രക്കാർക്കു 10 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടതില്ല.

