പത്തനംതിട്ട ∙ നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോറി പെട്ടെന്നു താഴ്ന്നു. ജല അതോറിറ്റിയുടെ പതിവായി പൊട്ടാറുള്ള പൈപ്പ് വീണ്ടും തകരാറിലായതാണ് അപകട കാരണം. പത്തനംതിട്ടയില്‍നിന്നു പാറയുമായി പന്തളം ഭാഗത്തേക്കു വന്നതായിരുന്നു ലോറി.

സിവില്‍ സ്റ്റേഷനു മുന്നില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ വണ്ടി താഴ്‍ന്ന് ഒരു വശത്തേക്കു ചെരിഞ്ഞു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണു രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നു ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു. സിവില്‍ സ്റ്റേഷനു മുന്നില്‍ പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതു പതിവാണ്. ടാർ ചെയ്യുന്നതും കാരണമാകാം എന്നു കരുതി കുറച്ചുവര്‍ഷം മുന്‍പ് ഈ ഭാഗത്തു പൂട്ടുകട്ട ഇട്ടു. ശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചലില്‍ ആ പൂട്ടുക്കട്ടയും ഇത്തവണ തകര്‍ന്നു.

English Summary: A lorry suddenly went down in Pathanamthitta