‘ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്തതിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടോ?’; മറുചോദ്യവുമായി ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദം, കർഷക സമരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുയർത്തി പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ബിജെപി വീണ്ടും രംഗത്ത്. ചിലരുട‌െ ഫോണുകൾ സർക്കാർ ഹാക്ക് ചെയ്തെന്ന ആരോപണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യാതൊരു തെളിവും ‘പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ’ ഇല്ലെന്നു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

‘എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയാറായിരുന്നു. പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ രാജ്യസഭയിലെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു ശേഷം ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിൽനിന്നു വിശദീകരണം തേടാനുള്ള അവസരംപോലും പ്രതിപക്ഷം മറന്നു. അതിനുപകരം പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വലിച്ചുകീറുകയാണുണ്ടായത്. ഫോൺ നമ്പറുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നതിനു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടോ?’– ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തു നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രവിശങ്കർ ചോദിച്ചു.

സുപ്രീം കോടതി റിട്ട. ജസ്റ്റിസും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനുമായ അരുൺ മിശ്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ നമ്പറും പെഗസസ് പട്ടികയിലുണ്ടെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2010 മുതൽ 2018 വരെ മിശ്രയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്പറാണിതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, 2014ന്റെ തുടക്കത്തിൽ സറണ്ടർ ചെയ്ത നമ്പറാണിതെന്ന് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടോ എന്നു രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ചോദിച്ചത്.

കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ബിജെപിയും പാർലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, 2ജി സ്പെക്ട്രം, കൽക്കരി ഖനനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ആ സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു എന്നായിരുന്നു രവിശങ്കറിന്റെ പ്രതികരണം. 2ജി സ്പെക്ട്രം അനുമതി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ തുടർച്ചയായ തടസ്സപ്പെടുത്തലിനെ തുട‌ർന്ന് 130 കോടി രൂപയോളം നഷ്ടമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും മറ്റും ഫോൺ ചോർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പെഗസസിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നു സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ പ്രസ്താവന വന്നത്. സത്യം പുറത്തുവരണമെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, ഹിയറിങ്ങിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധിയും ഉണ്ടാകണമെന്നു നിർദേശിച്ചു.



