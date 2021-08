ചാരക്കേസിലൂടെ ആർ.ബി.ശ്രീകുമാർ വ്യക്തി വിരോധം തീർത്തു: നമ്പി നാരായണന്റെ മൊഴി

കൊച്ചി ∙ ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസിലൂടെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ മുൻ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആർ.ബി.ശ്രീകുമാർ തന്നോടു വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കുകയായിരുന്നെന്ന് നമ്പി നാരായണന്റെ മൊഴി ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ സിബിഐ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. തുമ്പ വിഎസ്എസിയില്‍ കമാൻഡന്റായി ശ്രീകുമാര്‍ ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവിനു നിയമനം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു നിരസിച്ചതിന്റെ വ്യക്തി വിരോധമായിരുന്നു കാരണം.

ശ്രീകുമാർ തന്റെ ഓഫിസിലെത്തി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നു ഭീഷണി മുഴക്കിയതായും നമ്പി നാരായണൻ സിബിഐക്കു നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. അതേ സമയം, പേരൂർക്കട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ താൻ ചാരക്കേസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനാണ് ഇരയായതെന്ന് ശശികുമാർ സിബിഐക്കു മൊഴി നൽകി. പീഡനം നടക്കുമ്പോള്‍ സിബി മാത്യൂസും ആര്‍.ബി.ശ്രീകുമാറും പൊലീസ് ക്ലബിലുണ്ടായിരുന്നു. താൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുവരും പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.



ജയപ്രകാശ്, പൊന്നന്‍ എന്നിവരും മറ്റു ചിലരും ചേര്‍ന്നാണു മർദിച്ചതെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. ചാരക്കേസ് ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു എന്ന സിബിഐ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള മുഖ്യ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ചെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ചത്തേയ്ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സിബിഐക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡിഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അഭ്യർഥിക്കുകയായിരുന്നു.



ശ്രീകുമാറിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഒരാഴ്ചത്തേയ്ക്കു കോടതി അറസ്റ്റു തടഞ്ഞു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ, ചാരക്കേസിൽ പ്രതികൾ അനുകൂല വിധി നേടിയത് കൈക്കൂലി നൽകിയാണെന്ന വാദമാണു പ്രതികൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. നമ്പി നാരായണനും സിബിഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇടയിലുണ്ടായ ഭൂമി കൈമാറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇവർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇതോടെ കേസിൽ അന്തിമ വാദം കഴിയുന്നതു വരെ അറസ്റ്റു തടയുന്ന നടപടിയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണു സിബിഐ ശ്രമം.



