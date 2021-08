നിമിഷങ്ങൾക്കകം തീഗോളമായി വിമാനം; സജാദ് എങ്ങനെ മറക്കും റാണിയുടെ ആ യാത്ര!

ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങയിലെ സജാദ് തങ്ങളുടെ വീടിന് ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ തണുപ്പാണ്. നാലരപ്പതിറ്റാണ്ട് കടന്ന ആധിയുടെ കനൽ കെട്ടടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 1976ൽ നടന്ന വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ എന്നറിയാതെ മകനെ 45 വർഷം കാത്തിരുന്ന 92 വയസ്സുകാരിയായ ഉമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നടുവിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വലയം ഭേദിച്ച് ഇനി എങ്ങും പോകാനാവാതെ സജാദ് തങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കേട്ടുപരിചയം മാത്രമുള്ള സജാദിനെ കൺനിറയെ കാണാനും ഓർമ പുതുക്കാനുമായി വീട്ടിലേക്കെത്തുന്നത് ഉറ്റവരുടെ നീണ്ട നിര.



നാട് നടുങ്ങിയ വിമാനാപകടം

സിനിമാനടി റാണിചന്ദ്രയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ 1976ലെ വിമാനാപകടത്തിൽ സജാദും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കരുതിയിരുന്നത്. എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഗൾഫിൽ പോയ ആളാണ് സജാദ്. അക്കാലത്ത് പാസ്പോർട്ട് കാണാൻതന്നെ വീട്ടിൽ ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നതായി ഇളയ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നു. 1975ൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് അത്യാവശ്യം പണം സമ്പാദിച്ചാണ്. പ്രവാസി സംഘടനകൾ അത്രത്തോളം സജീവമല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു സജാദ്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ‌ക്ക് പണം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് ഗൾഫിൽ സ്റ്റേജ് ഷോകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

അക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്ന സിനിമാ താരമായ റാണിചന്ദ്രയെ ഗൾഫിലെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സജാദ് നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഗൾഫിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ബോംബെ വരെയുള്ള വിമാനയാത്രയിലും ഇരുവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. യുവതാരമായ റാണിചന്ദ്ര സിനിമയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. പ്രേം നസീറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും റാണിചന്ദ്ര സജാദിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. പ്രേം നസീറിനെ ഇനി വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നും തീർച്ചയായും ക്ഷണിക്കാമെന്നും റാണിചന്ദ്രയ്ക്ക് സജാദ് ഉറപ്പും നൽകി.

അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കുള്ള പോസ്റ്ററുകളും മറ്റും തയാറാക്കാൻ ശിവകാശിക്ക് പോകാനുള്ള ചുമതല സജാദ് ഏറ്റതോടെയാണ് റാണിചന്ദ്രയും സംഘവും ബോംബെയിൽനിന്ന് മദ്രാസിലേക്കു മടങ്ങിയ വിമാനത്തിൽ സജാദ് ഇല്ലാതിരുന്നത്. 1976ലെ ആ വിമാനാപകടത്തിൽ റാണിചന്ദ്രയും സജാദിന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്ത് സുധാകരനും ഉൾപ്പെടെ മരിച്ചത് 95 പേർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് സജാദും ആ 95 പേരിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലായിരുന്നു.

പ്രതീക്ഷ നൽകിയ കത്ത്

അപകട സമയത്ത് മധ്യപ്രദേശിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന അനുജന്മാർക്ക് സ്റ്റേജ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരും വഴി കാണാനെത്താമെന്ന് സജാദ് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇവർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ സജാദിന്റെ പേരില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നിട്ടും അനിശ്ചിതത്വം ബാക്കിയായി. 3 മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം താൻ അബുദാബിയിലുണ്ടെന്നും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കാണിച്ച് സജാദിന്റെ കത്ത് വീട്ടിലെത്തി. പക്ഷേ, കാത്തിരുന്നതല്ലാതെ സജാദ് വന്നില്ല. ഉറ്റസുഹൃത്തിന്റെ മരണം മാനസികമായി തളർത്തിയതിനു പുറമേ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സജാദിന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു.

സജാദ് തങ്ങളും വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരനും.

സുധാകരന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തുക അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പാതിവഴിയിൽ കാലിടറിപ്പോയത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിൽനിന്ന് സജാദിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ഭാരമുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്തതിനെത്തുടർന്ന് മസ്ക്കറ്റിലും ഒമാനിലുമൊക്കെയായി പല കമ്പനികളിലെ ചെറിയ ജോലികളിൽ 6 വർഷത്തോളം സജാദ് പിടിച്ചു നിന്നു. ഒന്നും വിജയിക്കാതെയായപ്പോൾ 1982ൽ വീണ്ടും, ദുരന്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അതേ ബോംബെയിലെത്തി.

എങ്ങുമെത്താത്ത അന്വേഷണം

ബോംബെ തുറമുഖത്തുനിന്ന് എത്രയും വേഗം ചരക്കുകൾ കൈപ്പറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അധികാരികൾ അയച്ച കത്ത് സജാദിന്റെ വീട്ടിലെ വിലാസത്തിലാണ് എത്തിയത്. ജ്യേഷ്ഠൻ ബോംബെയിൽ എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പായ ഇളയ സഹോദരങ്ങൾ പിറ്റേന്നുതന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. ഒരു മലയാളി ഹോട്ടലിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വന്നു പോയെന്നായിരുന്നു മറുപടി. കയ്യകലത്ത് സഹോദരൻ ഉണ്ടെന്നുറപ്പായ അവർ ഓടിനടന്നെങ്കിലും ആളെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

സജാദ് തങ്ങളുടെ പഴയകാല ചിത്രം.

തിരികെ വീട്ടിലെത്തി ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം ചരക്ക് കൈപ്പറ്റിയതായും കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നാണു വൈകിയതെന്നും തുറമുഖത്ത് അറിയിച്ചതായുള്ള വിവരവും അതേ വിലാസത്തിൽ തന്നെയെത്തി. ബോംബെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായെങ്കിലും പല തവണ അന്വേഷണം പരാജയപ്പെട്ടത് മനസ്സിലെ പഴയ രൂപത്തിൽനിന്ന് ആളാകെ മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാകാമെന്ന് പറയുന്നു, സഹോദരൻ അബ്ദുൽ റഷീദ്.

സിനിമാ വിതരണം മുതൽ കേറ്ററിങ് വരെ

ബോംബെയിൽ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനായി സജാദ് ചെയ്യാത്ത ജോലികളില്ല. ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുതൽ കേറ്ററിങ് മേഖലയിൽ വരെ ജോലികൾ നോക്കി. കച്ചവടങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു. പല കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം സജാദിനെ തുണച്ചില്ല. ഇതിനിടെ പക്ഷേ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സജാദ് മറന്നില്ല. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയിലായിരുന്നു ജീവിതം. 3 വർഷം മുൻപ് പ്രായത്തിന്റെ അവശതകൾ സജാദിനെ തളർത്തി. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താനാവാത്ത അദ്ദേഹത്തെ പനവേൽ ആശ്രമത്തിലാക്കിയത്. വീണ്ടും ഒരു മാസത്തോളം ആശുപത്രി വാസം തുടരേണ്ടി വന്നതോടെ സജാദ് ആശ്രമത്തിന്റെ ചുമതലയിലായി.

അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ ഫോൺ

ആശ്രമത്തിലെ പാസ്റ്റർമാരായ കെ.എം.ഫിലിപ്, ബിജു സാമുവൽ എന്നിവരാണ് 45 വർഷമായി സജാദിന്റെ മനസ്സിലെ വിങ്ങലായി തുടരുന്ന സമാഗമത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനും തിരികെച്ചെല്ലാനും സജാദിനെ ഇവർ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സജാദ് നൽകിയ വിലാസമന്വേഷിച്ച് ആശ്രമത്തിൽനിന്ന് രണ്ടു പേർ നാട്ടിലെത്തി. അനുജനായ അബ്ദുൽ റഷീദ് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ തയാറായില്ല. പലയിടത്ത് അന്വേഷിച്ച് മടുത്തിരുന്നു കുടുംബം. മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രാർഥനകൾ സമർപ്പിച്ചത് പലവട്ടം.

മുംബൈയിലെ പൻവേൽ സീൽ ആശ്രമത്തിൽ സജാദ് തങ്ങളുടെ (മധ്യത്തിൽ) ഒപ്പം സഹോദരങ്ങളായ അബ്ദുൽ റഷീദും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞും. ചിത്രം: വിഷ്ണു വി.നായർ ∙ മനോരമ

സജാദിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അബ്ജുൾ റഷീദിനും വീട്ടുകാർക്കും ബോധ്യമായത്. 45 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ മകന്, മകന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഓർത്ത് വേദനിച്ചു മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയുടെ അതേ മുഖം. പിന്നെ ഒന്നുമാലോചിക്കാനില്ലായിരുന്നു ഉമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും, സജാദ് തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ എം.ജെ.സലിം അമ്മാവനെ അവസാനമായി കണ്ടത് രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. പറഞ്ഞു കേട്ട ആളെ കാണാൻ കുടുംബത്തിലേക്കു പിന്നെ കടന്നുവന്നവരെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. സ്നേഹം മാത്രം ചാലിച്ച പ്രാർഥനയോടെ കണ്ണടയും മുൻപ് മകനെ കാണാനായി ജീവിച്ച 92 വയസ്സുകാരിയായ ഉമ്മയും.

ഇനിയില്ല മടങ്ങിപ്പോക്ക്

സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്ത സജാദിന് ഉമ്മയെ വീണ്ടും കണ്ട നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വീടുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിലും കുടുംബം എന്നും നൊമ്പരമായി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇത്രയധികം സ്വീകരണവുമായി നാട് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തതേയില്ല. ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ സംഘമാണ് സജാദിനെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണമെന്ന് പല തവണ തോന്നിയെങ്കിലും ഒന്നുമാവാതെ പോയതിന്റെ നിരാശയായിരുന്നു പിന്നോട്ടു വലിച്ച കാരണം. പക്ഷേ, ഇനി വീടു വിട്ട് എങ്ങോട്ടുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

5 വർഷത്തിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ സജാദ് തങ്ങളെ അമ്മ ഫാത്തിമ ബീവി ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

മറക്കാനാവില്ല അബൂബക്കറിന്

വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം സജാദിന്റെ വരവിന് കാത്തിരുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ട്. അമ്പലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ അബൂബക്കർ. സജാദിന്റെ അതേ പ്രായമാണ് അബൂബക്കറിനും. 15–ാം വയസ്സിൽ നാടുവിട്ട അബൂബക്കറെത്തിയത് ശാസ്താംകോട്ടയിലായിരുന്നു. സന്ധ്യയായിട്ടും ഇരുട്ടത്ത് പരിഭ്രമിച്ചു നിന്ന അബൂബക്കറിനെ സജാദിന്റെ ഉപ്പ യൂനുസ് കുഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി. മടങ്ങിപ്പോവാൻ മടിച്ച കുട്ടിയെ തന്റെ എട്ടുമക്കൾക്കൊപ്പം വളർത്തി. 7 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കം. എന്നിട്ടും കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധം തുടർന്നു.

യൂനുസ് കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടതായി പറഞ്ഞ് അബൂബക്കർ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. സജാദിനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല. മുംബൈയിൽനിന്ന് വരുന്ന സജാദിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയിലെ റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തുനിന്നു. കണ്ണു നിറഞ്ഞല്ലാതെ ഇരുവർക്കു മിണ്ടാനായില്ല. കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം തേടിയ സജാദിനെ തേടി ഒട്ടേറെ ഫോൺവിളികളാണ് എത്തുന്നത്. ഇനി ഈ തണൽ വിട്ട് സജാദിനെ എങ്ങോട്ടും വിടില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു.

പറന്നുയർന്നു, അഗ്നിഗോളമായി!

1976 ഒക്ടോബർ 12നായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച ആ വിമാനാപകടം. ഇന്ത്യയിൽ അന്നുവരെയുണ്ടായതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനാപകടമായിരുന്നു അത്. കൊല്ലപ്പെട്ടതാകട്ടെ നടി റാണി ചന്ദ്രയും അമ്മയും 3 സഹോദരിമാരും ഉൾപ്പെടെ 95 പേർ. ബോംബെ സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് 12ന് പുലർച്ചെ 1.40നായിരുന്നു 89 യാത്രക്കാരും ആറു ജീവനക്കാരുമടങ്ങിയ വിമാനം പറന്നുയർന്നത്. എന്നാൽ യാത്ര ആരംഭിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിമാനം കത്തിയെരിഞ്ഞ് അഗ്നിഗോളമായി മാറി. മരിച്ചവരിൽ ഏഴു പേർ വിദേശികളായിരുന്നു. റാണി ചന്ദ്രയുടെ നൃത്ത സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളും മരിച്ചവരിൽപ്പെടുന്നു.

വിമാനം പറന്നുയർന്ന ഉടനെ എൻജിനുകളിലൊന്നിൽ തീ പടരുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചറിക്കാൻ പൈലറ്റ് കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴേക്കും വിമാനത്തെ തീ വീഴുങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. യാത്രയയ്ക്കാൻ വന്നവർ നോക്കിനിൽക്കേ വിമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തീ ആളിപ്പടർന്നു. പിന്നാലെ റൺവേയുടെ അറ്റത്തെ പുൽമേട്ടിൽ വിമാനം തകർന്നുവീണു. അഗ്നിരക്ഷാ സേന ഉടൻ എത്തിയെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞിരുന്നു. തീ ആളിക്കത്തിയപ്പോൾ പലർക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഊരിമാറ്റാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല.

തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടവർ!

വൈകിട്ട് ആറിന് ഒരു ബോയിങ് വിമാനമായിരുന്നു മദ്രാസിലേക്കു പോകാനിരുന്നത്. എന്നാൽ മദ്രാസിൽനിന്നു വന്ന ബോയിങ് വിമാനത്തിന്റെ എന്‍ജിന് എന്തോ തകരാർ സംഭവിച്ച് പുറപ്പെടാനായില്ല. ഏഴു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് ഒരു കാരവൽ വിമാനം ഏർപ്പാടാക്കി. അതിൽ 89 പേർക്കുള്ള സീറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബോയിങ് വിമാനത്തിൽ പോകാനായി എത്തിയത് 108 പേരായിരുന്നു. അതിൽ 19 പേർക്ക് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. അവർ നിരാശയോടെ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

1.30ന് വിമാനം പറന്നുയർന്നതിനു പിന്നാലെ തീപിടിച്ച് നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ബോംബെയിലെത്തിയ വിമാനത്തിന് യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് കാര്യമായ കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. പൈലറ്റുമാരും പരിചയ സമ്പന്നരായിരുന്നു. സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് എസ്.സി.ഭാസ്‌മെയ്ക്കായിരുന്നു ചുമതല. വിമാനത്തിന്റെ എൻജിനിൽ സംഭവിച്ച സാങ്കേതികപ്പിഴവായിരുന്നു അപകട കാരണമായത്.

