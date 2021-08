യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി; കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ‌യുഎഇയിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങി

കൊച്ചി ∙ നീണ്ടുനിന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കു ശേഷം യാത്രാ വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണു യുഎഇ യാത്രക്കാർ. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ആയിരങ്ങൾക്കാണു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അത്യാവശ്യ യാത്രകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. നിലവിൽ ഉപാധികളോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കു യുഎഇയുടെ യാത്രാനുമതി. താമസ വീസയുള്ളവരും രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സീൻ യുഎഇയിൽനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കുമാണ് അനുമതി.

ദുബായ് യാത്രക്കാർ ജിഡിആർഎഫ്എ പോർട്ടലിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ളവർക്ക് ഐസിഎ പോർട്ടലിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 48 മണിക്കൂർ പ്രാബല്യമുള്ള ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പുറപ്പെടൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത റാപിഡ് പിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും ഹാജരാക്കണം. റസിഡന്റ്സ് വീസയുള്ളവർക്കു പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വൈകാതെതന്നെ മറ്റു യാത്രക്കാർക്കും അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു പ്രവാസികൾ.



കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ.

യാത്രാനിരോധനം വന്നതോടെ അത്യാവശ്യക്കാർക്കായി ട്രാവൽസുകൾ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും 2.5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ സെർബിയ, മാല ദ്വീപ്, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ അനുമതിയുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തു പോയി നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയാക്കി യുഎഇയിലേയ്ക്കു പോകുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഇതു സാമ്പത്തികമായി നഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത യാത്രകൾക്ക് ഉപകരിച്ചിരുന്നു.



വിദേശത്തു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ വഴി ഏറെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. വൻകിട ട്രാവൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരാണ് ഇതു നടത്തിയിരുന്നത്. പകുതി യാത്രക്കാരെയെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ വിമാനം ചാർട്ടർ ചെയ്ത് ബാക്കി സീറ്റുകളിലേയ്ക്കു കൂടി യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎഇ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ വ്യാഴാഴ്ച കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ഇതിനകം രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തി.



എയർ അറേബ്യയും എമിറേറ്റ്‌സുമാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്. എയർ അറേബ്യ ജി9426 പുലർച്ചെ 3.50ന് 69 യാത്രക്കാരുമായി ഷാർജയിലേയ്ക്കും എമിറേറ്റസ് ഇകെ531 രാവിലെ 10.30ന് 99 യാത്രക്കാരുമായി ദുബായിലേയ്ക്കും പുറപ്പെട്ടു. കസ്റ്റംസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ, ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്‌ലിങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ സേവനം ഏകോപിപ്പിക്കാനായതാണ് ആദ്യദിനംതന്നെ രാജ്യാന്തര പുറപ്പെടൽ സാധ്യമാക്കിയതെന്നു സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.സുഹാസ് പറഞ്ഞു.



നിലവിൽ ലഭ്യമായ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് എയർ അറേബ്യ പ്രതിദിനം രണ്ടു സർവീസ് നടത്തും. ഒരു വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30നു വന്ന് 4.40നു മടങ്ങും. രണ്ടാമത്തേതു വൈകിട്ട് 6.40നു വന്ന് 7.20നു മടങ്ങും. എമിറേറ്റസ് ദിവസവും സർവീസുകൾ നടത്തും. രാവിലെ 8.44നു വന്ന് 10.30നു മടങ്ങുന്നതാണു ഷെഡ്യൂൾ. ഇത്തിഹാദ്, ഫ്ലൈ ദുബായ്, എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്, ഇൻഡിഗോ, സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് എന്നിവയും ഉടനെ സർവീസുകൾ തുടങ്ങും.



