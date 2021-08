ന്യൂഡല്‍ഹി∙ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കു തൊഴില്‍ ലഭിക്കില്ലെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഏതാനും വന്‍കിട വ്യവസായികള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണു മോദി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നീതിക്കായി യുവാക്കള്‍ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പതനം ആരംഭിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

തന്റെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണ്‍ മോദി ചോര്‍ത്തിയെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ ജനം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലും മറുപടി നല്‍കാന്‍ നരേന്ദ്ര മോദി തയ്യാറല്ല - രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

തൊഴിലില്ലായ്മ, പെഗസസ്, വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുന്നയിച്ച് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം പാര്‍ലമെന്റിലേക്കു സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫീസില്‍നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഉടനെ മാര്‍ച്ച് തടഞ്ഞ പൊലീസ് ദിഗ്വിജയ് സിങ്, ബി.വി ശ്രീനിവാസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

English Summary: Youth won't get jobs under Narendra Modi regime, says Rahul Gandhi