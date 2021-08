ആമസോണുമായി നിയമപോരാട്ടം; സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുകേഷ് അംബാനിക്ക് തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (എഫ്ആർഎൽ) ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള റിലയൻസ് കമ്പനിയുടെ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി. ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ് റീട്ടെയിൽ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ ഇ–കൊമേഴ്സ് ഭീമന്മാരായ ആമസോൺ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്, റിലയൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടി സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞു. നേരത്തെ, ഇതേ കേസിൽ 2020ൽ സിംഗപ്പൂർ തർക്കപരിഹാര കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സ്റ്റേ നിലനിൽക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് ആർ.എഫ്. നരിമാൻ, ബി.ആർ ഗവായ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ ബിഗ് ബസാർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് 1700ഓളം സ്റ്റോറുകളുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റീട്ടെയിലറാണ് ഫ്യുച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ്. കഴി‍ഞ്ഞ വർഷമാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപിന്റെ 3.4 ബില്യൻ ഡോളർ വരുന്ന ഓഹരികൾ റിലയൻസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പുമായി നേരത്തെ മുതൽ കരാറുകളുള്ള ആമസോൺ ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു സ്ഥാപനവുമായും കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന നിബന്ധന ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ് ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആമസോൺ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.



സിംഗപ്പൂർ തർക്കപരിഹാര കോടതിയുടെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴി‍ഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെയാണ് ആമസോൺ ആദ്യം സമീപിച്ചത്. റിലയൻസ് – ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ് ലയനം താൽക്കാലികമായി തടയണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിംൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിൽ വിശാല ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി. തുടർന്നാണ് ആമസോൺ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.



ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപിന്റെ 49 ശതമാനം വാങ്ങാമെന്നാണ് ആമസോൺ 2019ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് 3 മുതല്‍ 10 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഫ്യൂച്ചര്‍ റീട്ടെയിലും വാങ്ങുമെന്നായിരുന്നു കരാര്‍. റിലയൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രിത വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിലുള്ള ആർക്കും ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ആമസോണിന്റെ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു ലംഘിച്ചാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ് കമ്പനി റിലയൻസുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ആമസോൺ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിൽ 6.5 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ആമസോൺ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരികളെ ചൊല്ലിയുള്ള നിയമപോരാട്ടം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു സമ്പന്നർ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. മുകേഷ് അംബാനിയും ജെഫ് ബെസോസും. ഇരുവരും ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പോരാടുന്നവരാണ്.

English Summary: In Huge Battle With Reliance, Amazon's Big Win In Supreme Court Today