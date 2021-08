ബിഹാർ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 10 ഘട്ടമായി; വിജ്ഞാപനം ഓഗസ്റ്റ് 20ന്

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്തു ഘട്ടമായി നടത്തും. രണ്ടു മാസത്തിലേറെ നീളുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 20നു തുടങ്ങി നവംബർ 25ന് അവസാനിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജ്ഞാപനം ഓഗസ്റ്റ് 20നു പുറപ്പെടുവിക്കും. ജൂണിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം കാരണം നീട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.



സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താനുള്ള തീരുമാനം. നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഉപദേശക സമിതികളുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകി നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Bihar Panchayat Election to be held in 10 phases