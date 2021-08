തിരുവനന്തപുരം∙ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ വാക്സീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ആർടിപിസിആർ റിപ്പോർട്ടോ കോവിഡ് ബാധിച്ച മെഡിക്കൽ രേഖയോ വേണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിർദേശം വലിയ ചർച്ചകൾക്കു വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൗരന്മാരെ രണ്ടു തട്ടിലാക്കുന്ന തീരുമാനമാണെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ഉയരുമ്പോഴും പ്രായോഗിക സമീപനമാണെന്ന അനുകൂലവാദങ്ങളുമുണ്ട്. ‘ഇമ്യൂൺ പാസ്പോർട്ട്’ എന്ന ആശയം നേരത്തേതന്നെ മുന്നോട്ടു വച്ച മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റും കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അസോ.പ്രഫസറുമായ ഡോ. എ. അൽത്താഫ് മനോരമ ഓൺലൈനുമായി സംസാരിക്കുന്നു.



ഡോ.എ.അൽത്താഫ്

‘ഇമ്യൂൺ പാസ്പോർട്ട്’ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്?



കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്നേവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ ഏതാണ്ട് 33 ലക്ഷമാണ്. അതിൽതന്നെ 22 ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി 6 മാസം പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറേ നാൾ കൂടിയുണ്ടാകും എന്ന് സാരം. ഒരു ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീനെങ്കിലും ലഭിച്ച 1.47 കോടി പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി രോഗബാധയുണ്ടായെങ്കിലും ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാത്തതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇരുപതോ മുപ്പതോ ലക്ഷം പേർ കാണും, ചിലപ്പോൾ അതിലുമധികവും.



2021ലെ കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ ഏതാണ്ട് മൂന്നരക്കോടിയാണെന്ന് അനുമാനിച്ചാൽ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് രണ്ടുകോടിക്കടുത്ത് വരും (55%). രോഗവ്യാപനം തടയാനായി എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്നവരിൽ ഈ 55 ശതമാനവും പെടും. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെത്തന്നെ തുടരുന്നതിൽ അർഥമില്ല. പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ പ്രതിരോധ ശേഷി ആർജിച്ചവർക്കെങ്കിലും പൊതു ഇടങ്ങൾ തുറന്ന് കൊടുക്കുകയും ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും വേണം. ഇതാണ് ഇമ്യൂൺ പാസ്പോർട്ടിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്.



ഒരിക്കൽ രോഗം വന്ന് പോയവരോ വാക്സീൻ എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞവരോ ആയ എല്ലാവർക്കും ഇമ്യൂൺ പാസ്പോർട്ട് (ഡിജിറ്റലായോ കാർഡ് രൂപത്തിലോ) ലഭ്യമാക്കുകയും മാളുകളിലെ ഷോപ്പിങ്ങും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവും പാർക്കുകളും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പടെ എല്ലാ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം ഇമ്യൂൺ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചത്. അതേസമയം നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.



ഇതു പ്രായോഗികമാണോ എന്ന സംശയമുണ്ടല്ലോ?



ഇപ്പോൾ പല പൊതു-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓഫിസുകൾക്കും മുന്നിലും എയർപോർട്ടിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും മാളുകളിലും മറ്റും നടത്തുന്ന നിരർഥകമായ തെർമൽ സ്‌ക്രീനിങിനു പകരം ഇമ്യൂൺ പാസ്പോർട്ട് പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്താം. ഇത്തരം രേഖ നൽകാനുള്ള ലളിതമായ സംവിധാനം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കണം.



ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും രോഗവ്യാപനത്തിനു സാധ്യതയില്ലേ? കോവിഡ് വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയായ ബ്രേക് ത്രൂ ഇൻഫെക്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടെ?



നിയന്ത്രണം എല്ലായ്പ്പോഴും വേണം. കാരണം കോവിഡ് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല, പതിനായിരക്കണക്കിന് കേസുകളും നൂറുകണക്കിന് മരണങ്ങളും പ്രതിദിനം ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡെൽറ്റ, ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഉൾപ്പെടെ പുതിയ വേരിയന്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഏത് സമയത്തും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്താം. രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതിനാൽ ആരാധനാലയങ്ങളിലേത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും കോവിഡ് ഭീതി പൂർണമായും വിട്ടൊഴിയുന്ന കാലം വരെ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്.



ഇതിനോടൊപ്പം വാക്സിനേഷൻ വിപുലമാക്കണം, ഐസിയു ഉൾപ്പടെ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വർധിപ്പിക്കണം, സാർവത്രികമായി മാസ്കും സാമൂഹിക അകലവും പാലിക്കുന്നത് കർശനമായി തുടരുകയും വേണം. കോവിഡ് ഉടനെയൊന്നും നമ്മെ വിട്ടുപോവില്ല, ഇനിയും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്കെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതേപടി തുടരേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്ന പൂർണബോധ്യത്തോടെ വേണം കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ. പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ആർജിച്ചവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നതിനൊപ്പം അവർ രോഗം പരത്താനുള്ള സാധ്യതയും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറവാണ്.

കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി പേർ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്കു മാത്രം അതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് ശരിയാണോ?

എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലത്തേക്കും പൂട്ടിയിടുന്നതിനേക്കാൾ താരതമ്യേന റിസ്ക് കുറഞ്ഞവരെ സ്വാതന്ത്രരാക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. ഇത് വാക്സീൻ എടുക്കാനും രോഗബാധ സംശയിച്ചാൽ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രേരണയാകും. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരുടേതുമല്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും മാസങ്ങളോളം പൂട്ടിയിടുന്നതിനേക്കാൾ റിസ്ക് കുറഞ്ഞവരെ സ്വാതന്ത്രരാക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം. വലിയ വില കൊടുക്കാതെ രോഗവ്യാപനം കുറക്കാനുള്ള മാർഗമാണിത്. ഒരു ദിവസം സമ്പൂർണമായി അടച്ചിടുമ്പോൾ ആകെ പ്രതിദിന നഷ്ടം 1000 കോടി രൂപയെങ്കിലും വരുമെന്നാണ് കണക്ക്

വാക്സീൻ കിട്ടാത്തത് പൗരന്മാരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലല്ലോ? ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് യാഥാർഥ്യമല്ലേ?

വാക്സീൻ ക്ഷാമം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ്. വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവരെ പൂട്ടിയിടാനല്ല, മറിച്ച് വാക്സീൻ എടുത്തവരെയെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇതല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് തുടരേണ്ടി വരും. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും മൗലികാവകാശമായ രാജ്യത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി അതെല്ലാം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതികൾ പോലും അതാണ്‌ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ കേരളം നൽകിയ ഇളവുകൾക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി പരാമർശം ഒരുദാഹരണം. ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്. അതു നിലനിൽക്കെത്തന്നെ രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ വരെ നൽകിയ വാക്സീൻ ഡോസുകളുടെ എണ്ണം 50 കോടിയാണ്. അത് കാണിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിനെ വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ അതിജീവിച്ചു എന്നല്ലേ?

പക്ഷേ, ഇക്കാര്യത്തിൽ സാമൂഹികമായ വിവേചനമില്ലേ?

ജീവനോപാധികൾ എല്ലാംതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനോളം വലുതല്ല ഒരു വിവേചനവും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ നൂറിലധികം പേരാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്. അത്തരം മനുഷ്യരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടത്തിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ മാർഗം എന്ത്? നിലവിലെ രോഗവ്യാപന സാധ്യത വെച്ച് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റാനും ആവില്ല

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ പ്രായോഗികം?

ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ ഭീമമായ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രായോഗികമായ തടസങ്ങളുണ്ട്. അതു പെട്ടെന്നു പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങൾ വരെ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാം എന്തു ചെയ്യാനാണ്? പ്രയോഗികമായ ഒരു വഴിയാണ് ഇമ്യൂൺ പാസ്പോർട്ട്. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി അനുപാതത്തെ പൂർണമായി അവഗണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ആനുപാതികമായി ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് മാർഗം.

നമുക്കു മുന്നിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായ മാതൃകയുണ്ടോ? ജർമനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഇതു തിരിച്ചടിച്ചുവെന്നു വാർത്തകളുണ്ടല്ലോ?

കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കാൻ രഹസ്യ ഫോർമുലകളൊന്നുമില്ല. പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ ആദ്യം ഇത് നടപ്പാക്കി ഫലപ്രദമാണെന്നു കണ്ടാൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്.

അനാവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ പോരേ?

അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുതന്നെയാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സർക്കാരിനും കഴിയില്ല. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുതന്നെ ദിനംപ്രതി നൂറിലധികം മരണങ്ങളും 20,000 കേസുകളുമുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഐസിയു–വെന്റിലേറ്റർ ഉപയോഗം 60-70 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലും. വെന്റിലേറ്റർ മരണ നിരക്ക് 70-90 ശതമാനം.

എല്ലാം നിയന്ത്രണവും എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ എളുപ്പവഴികൾ ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മേക്കാൾ വിഭവങ്ങളുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നേ അതൊക്കെ ചെയ്തേനെ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ താരതമ്യേന റിസ്ക് കുറഞ്ഞവരെ പരിമിതമായെങ്കിലും സ്വാതന്ത്രരാക്കുക മാത്രമേ സാധിക്കൂ. എന്തായാലും വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകളും കോണ്ടാക്ട് ട്രെയ്‌സിങ്ങും നടത്തിയും ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ കുറേക്കൂടി വിപുലപ്പെടുത്തിയും കോവിഡ് പുതിയ തരംഗത്തെയും ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് നേരിടാനാവും എന്നു തന്നെയാണു പ്രതീക്ഷ.

