രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനും എടുത്തോ?; കോവിഡ് വരാൻ സാധ്യത കുറവെന്ന് പഠനം

ലണ്ടൻ∙ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ഇരു ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നു മടങ്ങ് കുറവാണെന്ന് പുതിയ പഠനം. യുകെയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിയൽ ടൈം അസെസ്മെന്റ് ഓഫ് കമ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ (റിയാക്ട്–1) പഠനത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജൂണ്‍ 24നും ജൂലൈ 12നും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 98,000 പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഈ പഠനം വിലയിരുത്തിയ ഇംപീരിയൽ കോളജ് ലണ്ടൻ, ഇപ്സോസ് എംഒആർഐ എന്നിവരാണ് വാക്സീൻ രണ്ടു ഡോസും സ്വീകരിച്ചവരിൽനിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

പബ്ലിക് ഹെൽത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ (പിഎച്ച്ഇ) കണക്കുകൾ വച്ച് യുകെയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാക്സീനുകൾ കോവിഡിന്റെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളോടും മികച്ച രീതിയിൽ പോരാടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ഫൈസർ വാക്സീൻ 96% ഫലപ്രദമാണ്. ഓക്സ്ഫഡ് അസ്ട്രാസെനക വാക്സീൻ 92 ശതമാനവും ഫലപ്രദമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വാക്സിനേഷൻ പദ്ധതിയാണ് 22 ദശലക്ഷം പേരെ വൈറസിൽനിന്നും 52,600 പേരെ ആശുപത്രി വാസത്തിൽനിന്നും 35,200 – 60,000 പേരെ മരണത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പിഎച്ച്ഇ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

English Summary: Double Vaccinated? You're 3 Times Less Likely To Get COVID-19, Says Study