‘ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം മൂലം മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല’: കേന്ദ്രത്തിന് 12 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം മൂലം ഒരു മരണം പോലും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു 12 സംസ്ഥാനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു നൽകിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഒഡിഷ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, നാഗാലാൻഡ്, അസം, സിക്കിം, ത്രിപുര, ജാർഖണ്ഡ‍്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ലഡാക്ക്, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം മൂലം മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ സംഭവിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണം സംബന്ധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതുവരെ 13 സർക്കാരുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. പഞ്ചാബ് സർക്കാർ മാത്രമാണ് നാലു മരണം ‘സംശയാസ്പദം’ ആണെന്നു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 13നുള്ളിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. അതിനുശേഷം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം മൂലം ഒരു മരണം പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആരോഗ്യസഹമന്ത്രി ഭാരതി പ്രവീൺ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചത് വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്ന പോസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ വിമർശനം. കേന്ദ്രനിലപാടിനെതിരെ ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും രംഗത്തെത്തി. തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ടു തേടിയത്.

English Summary: "No Deaths Due To Lack Of Oxygen In 12 States": Health Ministry Sources