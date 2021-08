തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് കണ്ണൂരില്‍ നടത്താന്‍ ആലോചന. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തില്‍ നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്‍റെ ശുപാര്‍ശയില്‍ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഞായറാഴ്ച തീരുമാനമെടുക്കും. തമിഴ്നാടും പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് വേദിയാക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്. പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം, യാത്രാ സൗകര്യം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാവും ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം.

English Summary: CPM party congress may be held in Kannur