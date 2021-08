ലീഗിലെ കലഹം യുഡിഎഫിന് പുതിയ തലവേദന; കരുതലോടെ നീങ്ങി കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ യുഡിഎഫിനു പുതിയ തലവേദനയായി മുസ്‌ലിംലീഗിലെ അസാധാരണ ആഭ്യന്തരകലഹം. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന കോൺഗ്രസ് വിഷയത്തെ കരുതലോടെ സമീപിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ കലങ്ങിതെളിയുന്നതു വരെ ലീഗിന്റെ ആഭ്യന്തരവിഷയമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതികരിക്കാതെ മാറിനിൽക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തിന്റെ അലയൊലികൾ യുഡിഎഫിലാകെ പടരുകയാണ്. നേതൃമാറ്റം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചുകെട്ടാനായെങ്കിലും ഘടകകക്ഷികളിലെ ആഭ്യന്തരകലഹം മറനീക്കി പുറത്തുവരികയാണ്. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുയർന്ന വിമതസ്വരം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത്.

ലീഗിലെ സമവാക്യങ്ങളുടെ മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നാണ് ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് ഇതേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചത്. കുഞ്ഞാലികുട്ടിക്കും മകനുമെതിരെ കള്ളപ്പണ ആരോപണവുമായി കെ.ടി.ജലീൽ രംഗത്തെത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു യുഡിഎഫ് രക്ഷാകവചം ഒരുക്കിയിരുന്നു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും മകനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ രംഗത്തിറങ്ങിയതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ജലീലിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല ലീഗിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് കോൺഗ്രസിനു വ്യക്തമായതിന് പിന്നാലെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരനും പ്രതികരണവുമായി എത്തി. ലീഗിന്റെ ആഭ്യന്തരവിഷയത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടം വന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അണിയറയിൽ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

