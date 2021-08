‘വിവാഹത്തിനും വിവാഹമോചനത്തിനും മതേതരമായ ഏകീകൃത നിയമം കൊണ്ടുവരണം’

കൊച്ചി∙ രാജ്യത്തെ വൈവാഹിക നിയമങ്ങള്‍ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട സമയമായെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വിവാഹത്തിനും വിവാഹമോചനത്തിനും വ്യക്തിനിയമത്തിനു പകരം മതേതരമായ ഏകീകൃത നിയമം കൊണ്ടുവരണം. ഏകീകൃത നിയമമെന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ്, ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.



കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകാരനുമായ യുവാവിന്റെ ഭാര്യയുടെ അഭ്യർഥനയിൽ വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ച കോടതി, ഉത്തരവിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച അപ്പീല്‍ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് പരാമർശം നടത്തിയത്.

പങ്കാളിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ബലമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് വിവാഹമോചനത്തിനു കാരണമായി കണക്കാക്കാം എന്നു നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഭാര്യയുടെ ശരീരം തന്റേതാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അതിക്രമം നടത്തുന്നതിനോടു കടുത്ത എതിർപ്പും വ്യക്തമാക്കി. വൈവാഹിക പീഡനങ്ങൾ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലും സ്വകാര്യതയുടെ മേലുമുള്ള കടന്നു കയറ്റമാണ്. ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്കു വിവാഹമോചനം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: High Coourt On Uniform Law for Marriage and Divorce