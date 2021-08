ചന്ദ്രികയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ: ഇടപെടാൻ മുഈൻ അലിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ കത്ത് പുറത്ത്

കോഴിക്കോട്∙ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുഈൻ അലിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ഇതു തെളിയിക്കുന്ന കത്ത് പുറത്ത്. മാർച്ച് അഞ്ചിന് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ എഴുതിയ കത്താണ് പുറത്തുവന്നത്.

‘ചന്ദ്രികയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുഈൻ അലിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സമീറും മാനേജ്മെന്റും ആലോചിച്ച് ഈ മാസം തന്നെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണണം, ബാധ്യതകൾ തീർക്കണം’ – കത്തിൽ പറയുന്നു.



പത്രത്തിന്റെ ചെയർമാനും എംഡിയുമായ പാണക്കാട് തങ്ങൾക്ക് ഇഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും നോട്ടിസ് കൈമാറിയിരുന്നു. ചന്ദ്രിക പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന് കെ.ടി. ജലീൽ നിയമസഭയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഇഡി നോട്ടിസ് അയച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ ലീഗിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാർത്തസമ്മേളനം വിളിച്ചു. ഈ വേദിയിലെത്തിയ മുഈൻ അലി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് വിവാദമായതോടെയാണ് കത്ത് പുറത്തുവന്നത്.



