രാജ്യത്ത് 44,646 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്; തുടർച്ചയായ 11–ാം ദിവസവും ടിപിആർ 2.72%

ന്യൂഡൽഹി∙ അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് 44,646 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 3,18,56,757 ആയി. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസമാണ് 40,000ൽ അധികം കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച 42,982 പേർക്കാണ് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ 4,14,159 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ 1.29% വരുമിത്. പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.72% ആണ്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തോളമായി ഇതു 3 ശതമാനത്തിലും താഴെയായത് ആശ്വാസകരമാണ്.

അതേസമയം, ഇന്നലത്തെ 464 മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 4,26,754 ആയി. മരണ നിരക്ക് ഒരു ശതമാനത്തിലെത്തി. 41,096 പേർ ഇന്നലെ രോഗമുക്തരായി. ആകെ 31,015,844 പേർ രോഗമുക്തരായി. 97.37% ആണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

ഇന്നലെ വരെ 47,65,33,650 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 16,40,287 സാംപിളുകൾ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം പരിശോധിച്ചു.

ഇന്നലെ മാത്രം 57,97,808 വാക്സീൻ ഡോസുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ 49,53,27,595 ഡോസ് വാക്സീനുകളാണ് രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്തത്.

English Summary: India's fresh Covid tally at 44,646 with a single-day rise of over 2,000 cases