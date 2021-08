ചൈനയെ ഭയന്നെത്തിയ ഹോങ്കോങ്ങുകാർക്ക് ‘രക്ഷാകേന്ദ്രം’ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ ചൈനീസ് പീഡനത്തിൽനിന്ന് രക്ഷതേടി എത്തിയ ഹോങ്കോങ് പൗരന്മാർക്ക് താൽക്കാലിക ‘രക്ഷാകേന്ദ്രമാണ്’ യുഎസ് എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിനു ഹോങ്കോങ് പൗരന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ താമസ കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള അവസരവും ഒരുങ്ങി. ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കിട്ടുന്നവർക്ക് തൊഴിലിനുള്ള അനുമതിയും ലഭിക്കുമെന്നും ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി അലെജാൻഡ്രോ മേയർകാസ് പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ യുഎസിലുള്ളവർക്ക് 18 മാസത്തേക്ക് ഇവിടെ കഴിയാവുന്ന തരത്തിൽ നയം നടപ്പാക്കാൻ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്മെന്റിന് ബൈഡൻ നിർദേശം നൽകി. യുഎസിന് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, എത്ര പേർ യുഎസിലേക്കു എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഹോങ്കോങ്ങിൽനിന്ന് ചൈനീസ് പീഡന ഭീതിയെത്തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എത്തിച്ചേർന്നത് യുഎസിലാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അങ്ങനെവരുമ്പോൾ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് യുഎസ് സുരക്ഷിത താവളമാകും.

English Summary: Biden Offers "Safe Haven" To Hong Kong Residents In US After China Crackdown