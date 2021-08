വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കു ലൈസൻസ്; നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്ത് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കു ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നു സർക്കാരിനോടു ഹൈക്കോടതി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കുലർ അടിയന്തരമായി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും തെരുവു നായ്ക്കൾക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. നായ്ക്കളെ കൂട്ടമായി കൊന്നതു കണ്ടെത്തിയ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



തെരുവു നായ്ക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴെണ്ണം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അമിക്കസ് ക്യൂറി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിയമാനുസൃതമായി വന്ധ്യംകരിക്കാനാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ എത്ര തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിച്ചു എന്നതിന്റെ യാതൊരു കണക്കുകളും അധികൃതർ കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. തെരുവു നായ്ക്കളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസുകൾ തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു.

ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. യശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് എന്നിവരുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും ലൈസൻസ് വേണമെന്നും ആറുമാസത്തിനകം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നോട്ടീസ് ഇറക്കണമെന്ന ഉത്തരവിട്ടത്.

ഭാവിയിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങുന്നവരും മൂന്നു മാസത്തിനകം ലൈസൻസ് എടുത്തിരിക്കണമെന്നും ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കാമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവു മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു പരിശോധിക്കണം എന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ബ്രൂണോ എന്ന നായയെ കൊന്ന സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ഏതാനും മൃഗസ്നേഹികളുടെ സംഘടനകളും കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

