കേന്ദ്രത്തെ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും പിന്തുണയ്ക്കാം; നിബന്ധനവച്ച് മായാവതി

ലക്നൗ∙ ഒബിസി വിഭാഗത്തിന്റെ സെൻസസ് എടുക്കാൻ തയാറായാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി. ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻസസ് നടത്തണമെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതിഷ് കുമാർ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതിനുപിന്നാലെയാണ് മായാവതിയുടെ പ്രതികരണം. നിതിഷ് കുമാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.

എസ്‌സി, എസ്ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കു മാത്രമായാണ് സെൻസസ് നടത്താൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒബിസി വിഭാഗത്തിന്റേയും സെൻസസ് എടുക്കണമെന്ന് നിതിഷ് കുമാറിനു പിന്നാലെ മായാവതിയും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

English Summary: Party will support central government if conduct census of the Other Backward Classes: Mayawati