തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ പിജി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് പണിമുടക്ക്. മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലെ കോവിഡ് ചികില്‍സ വികേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും പഠന സൗകര്യം കാര്യക്ഷമമമാക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം. റിസ്ക് അലവന്‍സ് അനുവദിക്കണമെന്നും കൂടുതല്‍ ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കണമെന്നും പിജി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 12 മണിക്കൂര്‍ സൂചനാസമരം നടത്തിയിരുന്നു.



