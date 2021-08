എടുത്തു കളയാൻ പറഞ്ഞ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 3 ജീവനുകളുടെ തുടിപ്പ്; വാശിയോടെ സെസി

സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പതിവു സാറായ്ക്കു നിന്നുപോയിരുന്നു. ആകയാൽ സാറാ ഉള്ളുകൊണ്ടു ചിരിച്ചു; വൃദ്ധയായിരിക്കുന്ന എനിക്കു സുഖഭോഗമുണ്ടാകുമോ? എന്റെ ഭർത്താവും വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ഉൽപത്തി 18:11–12

ബൈബിളിൽ 90ാം വയസിൽ തനിക്കു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്നു ദൂതൻമാർ പറയുന്നതു കേട്ട അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ സാറ അവിശ്വസിച്ചെങ്കിലും ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി സെസിക്കും ആന്റണിക്കും 55ാം വയസിലും ചോർന്നു പോകാത്ത വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുണ്ടാകാത്ത സങ്കടത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ 1993ൽ ഭർത്താവിനൊപ്പം ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഉറപ്പു ലഭിച്ചത്. ‘അബ്രഹാം കാത്തിരുന്നതു പോലെ നിങ്ങളും കാത്തിരുന്നാൽ മക്കളെ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു’ അന്നു പറഞ്ഞത്. അതിൽ മുറുകെ പിടിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഈ സന്തോഷത്തിനു കാരണം. ചികിത്സ തുടരുമ്പോൾ പലരും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുമായിരുന്നു. അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെയാണ് ഇതുവരെ എല്ലാം ചെയ്തത്’ എന്നും സെസി പറയുന്നു.



വൈകിയാണെങ്കിലും കൈവന്ന പൂക്കാലത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിമിർപ്പിലാണ് ഈ കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും ഒപ്പം ഈ വിശേഷം കേൾക്കുന്നവരും. കഴിഞ്ഞു പോയ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടവും കഷ്ടപ്പാടും കുത്തു വാക്കുകളും!. ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് എന്നതു തിരിച്ചറിയുകയാണ് രണ്ടാളും. ഇനി ഇവർ രണ്ടാൾക്കാരല്ല, അഞ്ചു പേർ. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 22ന് സെസി മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ജൻമം നൽകി. ഒരു പെൺകുട്ടിയും രണ്ടാൺകുട്ടികളും. ആദ്യത്തെയാൾ ആന്റണി പോൾ ജോർജ്, രണ്ടാമൻ ബേബി പോൾ ജോർജ്, ഇവർക്കുള്ള കുഞ്ഞു പെങ്ങളായി എൽസ മരിയ ജോർജ്. അഞ്ചാം മാസം മുതൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ചികിത്സ നടത്തി വന്ന മൂവാറ്റുപുഴ സബൈൻ ആശുപത്രിക്കു സമീപം വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടിലാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമുള്ളത്. ഈ മാസം അവസാനത്തിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും.



എടുത്തു കളയാൻ പറഞ്ഞ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പ്



ആന്റണി 28 വർഷത്തിലേറെയായി ദുബായിലായിരുന്നു. 18 വർഷത്തിലേറെ താനും ഭർത്താവിനൊപ്പം ദുബായിലായിരുന്നു. ഈ സമയമെല്ലാം ചികിത്സകൾ നടത്തി. ഗർഭപാത്രത്തിനു കട്ടി കൂടുതലാണെന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. 15 കൊല്ലം മുമ്പു തന്നെ വീടെല്ലാം വച്ചു കഴിഞ്ഞു ജോലി മതിയാക്കിയാണ് നാട്ടിലേക്കു പോന്നത്. പിന്നെയാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നു സെസി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രായത്തിന്റെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളൊഴിച്ചാൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ആന്റണിക്കാകട്ടെ ഒരു മരുന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ശരീരം കണ്ട് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിനു ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല.



മാസമുറ അവസാനിക്കും വരെ പ്രാർഥിക്കുമെന്ന വാശിയുണ്ടായിരുന്നു മനസിൽ. കഴിഞ്ഞ 34 വർഷവും നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ ജൂലൈയിൽ മുഴുവൻ രക്തസ്രാവത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. എറണാകുളം രാജഗിരിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കു പോയിടത്തുനിന്നാണ് സബെയിൻ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സയിലേക്കെത്തുന്നത്. ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ ഗർഭപാത്രം എടുത്തു കളയേണ്ടി വരുമെന്നു പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ മുതിർന്ന ഡോക്ടർ പൈലിയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗർഭപാത്രത്തിനു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞു. ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നു മറുപടി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നു ഡോക്ടറോടു തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബൈൻ ഡോക്ടറെ പോയി കാണാനും നിർദേശിച്ചു.



ടെൻഷനില്ലാത്ത സെസി; വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത വാശി



ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തിയപ്പോൾ തിരക്കോടു തിരക്ക്. രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്ക് വന്നിട്ട് പിറ്റെ ദിവസം വെളുപ്പിനെ മൂന്നുമണിക്കാണ് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത്. 24 മണിക്കൂർ ഒപിയും ചികിത്സയുമാണ് അവിടെ. ഡോക്ടറെ കണ്ടതോടെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുണ്ടായി. ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തി ഡോക്ടർ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ നാലു മാസം തുടക്കത്തിൽ വേണ്ട ചികിത്സകൾ. തുടർന്ന് കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഗർഭധാരണം. പിന്നീടു ഡോക്ടറുടെ തന്നെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് താമസം മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്കു മാറ്റുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ പ്രഷർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാക്കും അതിശയമായിരുന്നു. ഇത്ര ടെൻഷനില്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. താൻ എല്ലാം ദൈവത്തിനു വിട്ടു കൊടുത്തെന്നു സെസി.



55ാം വയസിൽ മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ജൻമം നൽകിയ സെസി ആന്റണിയും മക്കളും ഭർത്താവ് ആന്റണിക്കും ചികിത്സ നൽകിയ ഡോ. സബൈനുമൊപ്പം.

മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗർഭം തുടരാൻ ഡോക്ടർ നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയാറായില്ല. ഈ പ്രായത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യവും ദൈവം തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വെറും മീഡിയേറ്റർമാർ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നത്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചില ശ്വാസതടസമുണ്ടായെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്നാളും സേഫായി ഇങ്ങെത്തിയെന്ന് സെസിയും ആന്റണിയും പറയുന്നു.



മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ; ഏറ്റെടുത്തത് വലിയ റിസ്ക്



കട്ടി കൂടിയ യൂട്രസ് ആവരണമായിരുന്നു സെസിയുടെ ഗർഭധാരണത്തിനു തടസം നിന്നതെന്നു ചികിത്സയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ സബൈൻ ശിവദാസൻ പറയുന്നു. ഇടയ്ക്കു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഗർഭപാത്രം എടുത്തു കളയണമെന്നു പറയുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെയടുത്തു ചികിത്സയ്ക്കു നിർദേശിക്കുന്നതും. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം എന്നു മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ഈ ദമ്പതികൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കു നോക്കാം എന്ന നിലപാട്.



ആദ്യ നാലു മാസ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞതോടെ തന്നെ ഗർഭധാരണം നടന്നു. സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നു കുട്ടികൾ. ഈ പ്രായത്തിൽ മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതു പതിവാണെങ്കിലും അവരെ കിട്ടാറില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്കാൻ പറയുന്നതാണ് പതിവ്. പ്രായം തന്നെയാണ് കാരണം. മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ചുപോകാനും എല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട്. കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളായതിനാൽ ദമ്പതികൾ അതിനു തയാറായില്ല. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന നിലപാട്. കിട്ടും എന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസവും. മൂന്നു നാലു ഡോക്ടർമാർ മാറി പറഞ്ഞിട്ടും അവർ ഒരേ നിലപാടിലായിരുന്നു. ഗർഭപാത്രം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചിട്ടു മുന്നോട്ടു പോയി. 33 ആഴ്ച ആയപ്പോഴേക്ക് സിസേറിയൻ നടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുകയായിരുന്നു.



സാധാരണ ഐവിഎഫ് ചികിത്സയ്ക്കു പകരം അണ്ഡത്തിലേക്ക് ബീജം ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് ഭ്രൂണം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത്. ഇതിനു വിജയ നിരക്കു കൂടുതലാണെന്നും ഡോക്ടർ സബൈൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.



നേരത്തെയും പ്രായമുള്ള ദമ്പതികൾക്കു കുഞ്ഞുങ്ങൾ



ഡോക്ടർ സബൈന് ഇതൊന്നും പുതിയ കാര്യമല്ല, പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാന കിരണവും നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധിപ്പേർ ആധുനിക ചികിത്സയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന സന്തോഷത്തിലേക്കെത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനം നിറയുന്ന അഭിമാനമുണ്ടെന്നു ഡോക്ടർ. 50ാം വയസിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി സുജാത മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ജൻമം നൽകിയത് 2015ൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ദമ്പതികളുടെ 28ാം വിവാഹ വാർഷികത്തിലായിരുന്നു ഇത്. മൂന്നു കുരുന്നുകൾ വളർന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകാനായ ദിവസം യൂണിഫോം ധരിച്ച ചിത്രം അയച്ചു നൽകിയതു ഡോക്ടർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയ ദിവസങ്ങളിലൊന്നാണ്.



ഡോക്ടർ സബൈൻ ശിവദാസിനൊപ്പം 51ാം വയസിൽ മാതാവായ സുജാതയും ഭർത്താവ് ശശിധരനും നവജാത ശിശുക്കൾക്കൊപ്പം. 2015ലെ ചിത്രം.

