ലീഗിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കും; കോൺഗ്രസ് ഇടപെടില്ല: സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുസ്‍ലിം ലീഗിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കകത്തുതന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. കേഡര്‍ സ്വഭാവമുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് ലീഗ്. കോണ്‍ഗ്രസ് ലീഗിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ലീഗില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമില്ല. വൈകിട്ടോടെ എല്ലാം കലങ്ങിത്തെളിയുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ. സലാം പറഞ്ഞു.

ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇഡിയും തമ്മിലുള്ള സംസാരം കെ.ടി.ജലീലിന് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇഡിയും ജലീലും തമ്മില്‍ ഇപ്പോള്‍ നല്ല ബന്ധമാണ്. അവര്‍ ശബ്ദരേഖ നല്‍കിയോ എന്നറിയില്ലെന്നും സലാം പരിഹസിച്ചു.



English Summary: Congress will not interfere in league issue, says VD Satheesan