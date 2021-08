രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 38,628 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ; കേരളത്തിൽ മാത്രം 19,948

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 38,628 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 13 ശതമാനം കുറവാണിത്. ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 3,18,95,385 ആയി. 617 പേരാണ് ഒറ്റ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 4,27,371.

24 മണിക്കൂറിൽ 40,017 പേർ രോഗമുക്തരായതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 3,10,55,861 ആയി. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.37%. നിലവിൽ 4,12,153 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി തുടരുന്നു. നിലവിൽ ഇത് 2.39 ശതമാനമാണ്. പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 2.21% ആണ്. തുടർച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസവും ഇത് മൂന്നു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്.



രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം തുടരുന്നു. 19,948 കേസുകളാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 5539 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു മരണം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.



