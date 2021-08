കരുവന്നൂർ തട്ടിപ്പ് സിപിഎം നേരത്തെ അറിഞ്ഞു, ചർച്ച ചെയ്തു; തെളിവായി ശബ്ദരേഖ

തൃശൂർ∙ കരുവന്നൂർ വായ്പ തട്ടിപ്പ് നേരത്തെ സിപിഎമ്മിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നതിന് തെളിവ്. 2018ല്‍ ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് മാടായിക്കോണം ബ്രാഞ്ച് സംഭവം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ശബ്ദരേഖ മനോരമ ന്യൂസിനു ലഭിച്ചു. ബെനാമി വായ്പയും മതിപ്പു വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂമിക്ക് വായ്പ നൽകിയതും യോഗത്തില്‍ വിഷയമായി.

തട്ടിപ്പില്‍ പങ്കില്ലെന്നു യോഗത്തില്‍ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് ശബ്ദരേഖയിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇതോടെ സിപിഎം കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകും. സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നടന്നതെന്നും ശബ്ദരേഖയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.



അതിനിടെ, കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കി. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് ഇറക്കാനോ തയാറാകാത്തതിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്ന‍‌ാലെയാണു ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് ഇറക്കിയത്.



English Summary: Audio clip proving CPM was aware of karuvannur bank fraud is out