‘പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാന്റെ സുരക്ഷിത താവളം’; യുഎന്നിൽ തുറന്നടിച്ച് അഫ്ഗാൻ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ വലയുന്ന രാജ്യത്തു ‘പ്രാകൃത പ്രവൃത്തികൾ’ നടത്തുന്ന താലിബാനു വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ തീവ്രവാദ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സഹായമുണ്ടെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ അഫ്ഗാന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഗുലാം എം.ഇസാക്സായ് ആണ് പാക്കിസ്ഥാനെ തുറന്നുകാട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘മനഃപൂർവമായ ഈ പ്രാകൃത പ്രവൃത്തിയിൽ താലിബാൻ തനിച്ചല്ല. വിദേശ ഭീകരവാദ ശൃംഖലകളിൽനിന്ന് അവർക്കു സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിലെ മാത്രമല്ല, മേഖലയിലെയും പുറത്തെയും സമാധാനവും സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഏപ്രിൽ പകുതി മുതൽ, താലിബാനും അവർക്കൊപ്പമുള്ള വിദേശ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളും 31 പ്രവിശ്യകളിൽ 5,500ലേറെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി.



അൽ ഖായിദ, ലഷ്കറെ തയിബ, തെഹ‌്‌രീകെ താലിബാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ, ഐഎസ് ഉൾപ്പെടെ 20 സംഘടനകളിലെ 10,000ലേറെ വിദേശ പോരാളികളുടെ നേരിട്ടുള്ള പിന്തുണയോടെയാണു താലിബാൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്’– ഗുലാം എം.ഇസാക്സായ് വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അഫ്ഗാൻ സേന, താലിബാൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ, താലിബാന്റെ സുരക്ഷിത താവളമാണ്. താലിബാന്റെ അക്രമങ്ങൾ പൊതുവെ വർധിച്ചതും, പ്രവിശ്യകളിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നതും കാരണം രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി അതിവേഗം വഷളായി. അതിനാലാണ് അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



