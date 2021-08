കോവിഡ്: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മുൻഗണന പാവങ്ങൾക്കെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ഭോപാൽ ∙ കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടയിൽ മാനവരാശി നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണു കോവിഡെന്നും മഹാമാരി സമയത്ത് 80 കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്കു സൗജന്യ റേഷൻ ലഭിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന ഗുണഭോക്താക്കളുമായുള്ള വിഡിയോ സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതു തടയാൻ ജനം മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതും കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതും അകലം പാലിക്കുന്നതും തുടരണം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് ആദ്യ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന, പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗർ യോജന തുടങ്ങി ഏതുമാകട്ടെ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചും ആദ്യ ദിവസംതന്നെ ‍സർക്കാർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു’– മോദി പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ‘വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ’ സംരംഭത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്സവകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വാങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞു. യുഎസ് കമ്പനിയായ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സീനും അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി നൽകിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. ഇതു വാക്സിനേഷന്റെ വേഗം കൂട്ടുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.



