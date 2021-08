ഓണ സമ്മാനവുമായി സിയാല്‍; കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ 18 മുതൽ

കൊച്ചി∙ കൊച്ചിയിൽനിന്നു ലണ്ടനിലേക്കു നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് ഒരുക്കി സിയാലിന്റെ ഓണ സമ്മാനം. ഓഗസ്റ്റ് 18ന് കൊച്ചിയിൽനിന്ന് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഹീത്രു-ലണ്ടൻ-ഹീത്രൂ പ്രതിവാര സർവീസ് ആരംഭിക്കും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയുമാണ് സർവീസ്. യൂറോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാർക്കിങ്, ലാൻഡിങ് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



ബ്രിട്ടൻ, ഇന്ത്യയെ റെഡ് പട്ടികയിൽനിന്ന് ആമ്പർ പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ യാത്ര സുഗമമാകുന്നത്. ഈ തീരുമാനം വന്നയുടൻ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യയും സിയാലും പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവീസുള്ള ഏക വിമാനത്താവളമാണ് കൊച്ചി.

ഡ്രീംലൈനർ ശ്രേണിയിലുള്ള വിമാനമാണ് എയർ എന്ത്യ ലണ്ടൻ-കൊച്ചി-ലണ്ടൻ സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാവിലെ 03.45ന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിമാനം 05.50ന് ഹീത്രൂവിലേക്ക് മടങ്ങും. സിയാലിന്റെയും എയർ ഇന്ത്യയുടെയും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങാനായതെന്ന് സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.സുഹാസ് അറിയിച്ചു.

‘പ്രവാസികളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സർവീസ്. പാർക്കിങ്, ലാൻഡിങ് ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയതോടെ കൂടുതൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ ഇത്തരം സർവീസുകൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ബോർഡും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര എയർലൈനുകൾ സിയാലിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലണ്ടനിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതോടെ, ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും. കൊച്ചി-ഹീത്രൂ യാത്രാസമയം 10 മണിക്കൂർ ആണ്. ആമ്പർ വിഭാഗത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ യുകെ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറപ്പെടുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപും എത്തിച്ചേരുന്ന ദിവസവും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണം. യുകെയിൽ എത്തി എട്ടാം ദിവസവും പരിശോധന നടത്തണം.

∙ യുഎഇ സർവീസുകൾ പൂർണതോതിലേക്ക്

യുഎഇ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാർക്കായി സിയാലിൽനിന്നുള്ള സർവീസുകൾ പൂർണ തോതിലേക്ക്. ആദ്യ രണ്ടുദിനം 450 ലേറെ യാത്രക്കാർ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് പോയി. ശനിയാഴ്ച എമിറേറ്റ്‌സ്, ഇത്തിഹാദ്, ഫ്ലൈ ദുബായ്, എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് എന്നിവ ഓരോ സർവീസും എയർ അറേബ്യ രണ്ടു സർവീസുകളും നടത്തി. അറുന്നൂറോളം യാത്രക്കാർ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ശനിയാഴ്ച യുഎഇലേക്ക് പറന്നു.

