വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നു; ശെന്തുരുണിയും പാലരുവിയും തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കും

തെന്മല∙ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവില്‍ അടച്ചിട്ട വനം വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. കൊല്ലം തെന്മല ശെന്തുരുണി ഇക്കോടൂറിസം, പാലരുവി ഇക്കോടൂറിസം എന്നിവയാണു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചു കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു നൽകുന്നത്.



ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും എടുത്തു രണ്ടാഴ്ച പൂർത്തിയായവർ, 72 മണിക്കൂറിനിടെ എടുത്ത ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ, ഒരു മാസം മുൻപ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഉള്ളവർക്കു മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. ഇക്കോടൂറിസങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർ മാത്രമേ സഞ്ചാരികളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന ജോലികളിൽ ഉണ്ടാകൂ.

ശെന്തുരുണി ഇക്കോടൂറിസകേന്ദ്രം വൃത്തിയാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ

ശെന്തുരുണി ഇക്കോടൂറിസത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിങ്, കുട്ടവഞ്ചി സവാരി എന്നിവ ആകെ സീറ്റിന്റെ പകുതി ആളുകളുമായി ആരംഭിക്കും. ക്യാംപ് ഷെഡുകളിലെ താമസം നേരത്തേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പാലരുവി ജലപാതത്തിലേക്ക് പ്രവേശനവും ഉണ്ടങ്കിലും കുളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. പാലരുവി ഇക്കോടൂറിസത്തിന്റെ ബസില്‍ മാത്രമായിരിക്കും സഞ്ചാരികള്‍ക്കു ജലപാതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.

തെന്മല ഇക്കോടൂറിസം സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി നേരത്തേ തുറന്നെങ്കിലും സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ്. എല്ലാ സോണുകളിലേക്കും സഞ്ചാരികൾക്കു പ്രവേശനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റികൾക്കു വിലക്കുണ്ട്. പരപ്പാർ തടാകത്തിലെ ബോട്ടിങും ടെപ്സ് നടത്തുന്നില്ല. ടെപ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ 2 ബോട്ടുകളാണുള്ളത്. തേക്കടി തടാകത്തിലെ ബോട്ടിങ്ങിനെ കിടപിടിക്കുന്നതാണ് പരപ്പാർ തടാകത്തിലേയും. കാട്ടാന, കാട്ടുപോട്ട് തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളെ ബോട്ട് സവാരിയിൽ കാണാനാകും.

തെന്മല പരപ്പാർ അണക്കെട്ടിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനു തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. കെഐപിയുടെ അധീനതയിലുള്ള ലുക്കൗട്ടിലും സഞ്ചാരികൾക്കു വിലക്കുണ്ടാകും.

