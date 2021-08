രഖിലിന്റേത് കള്ളത്തോക്ക്, വില 60,000; വിറ്റ സോനുവിനെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും

കൊച്ചി ∙ കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴിയിൽ ഡെന്റൽ കോളജിലെ ഹൗസ് സർജൻ പി.വി. മാനസയെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ജീവനൊടുക്കിയ രഖിലിന് തോക്കു നൽകിയ ബിഹാർ സ്വദേശിയെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാർ മുൻഗർ ജില്ലയിലെ ഖപ്ര താര ഗ്രാമത്തിലെ സോനു കുമാർ മോദി (21)യെ പൊലീസ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. രഖിൽ തോക്കു വാങ്ങിയത് മുനിഗറിൽ കള്ളത്തോക്കുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അറുപതിനായിരത്തിലേറെ വില വരുന്നതാണ് പിസ്റ്റളെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു കോതമംഗലം എസ്ഐ മാഹിനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സോനുവിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. സോനു കുമാറിനെ മുൻഗർ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തിന് ഹാജരാക്കി. തുടർന്നു മജിസ്ട്രേട്ട് അശ്വിനി കുമാർ കോതമംഗലം ജു‍ഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു.



രഖിലിനെ സോനുവിലേക്ക് എത്തിച്ച ഊബർ ടാക്സി ഡ്രൈവറെ കേരള പൊലീസ് തിരയുന്നുണ്ട്. പട്നയിൽനിന്ന് ഇയാളുടെ സഹായത്തോടെ രഖിൽ മുൻഗറിൽ എത്തിയെന്നാണ് സൂചന. ഒരു സംഘം പൊലീസുകാർ മുനിഗറിൽ തുടരുകയാണ്.



English Summary : Manasa murder case: Bihar native who gave pistol to Rakhil will be brought to Kochi