യുകെ – ഇന്ത്യ യാത്രാക്കൂലി നാല് ലക്ഷത്തോളം; പ്രവാസികൾ ആശങ്കയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ യുകെയുടെ ‘ആംബർ ലിസ്റ്റിൽ’ ആകുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചും വിമാനയാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതു വലിയ യാത്രാക്കൂലിയെന്നു റിപ്പോർട്ട്. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചതായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് പൂർണമായും എടുത്ത ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് ഇനി മുതൽ 10 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടെന്നു ബ്രിട്ടൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.

‘യുഎഇ, ഖത്തർ, ഇന്ത്യ, ബഹ്‌റൈൻ എന്നിവയെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് ആംബർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റും. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനു പുലർച്ചെ നാലു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും’ എന്നാണു യുകെ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഗ്രാന്റ് ഷാപ്സ് ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചത്. യാത്രാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കു യുകെയുടെ തീരുമാനം ആശ്വാസകരമാണ്.



എന്നാൽ, മൂന്നു മാസത്തിലധികം നീണ്ട യാത്രാവിലക്കും വിദ്യാർഥി സീസണും കാരണം യാത്രാനിരക്കിൽ കുത്തനെ വർധനയുണ്ടായതാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കു തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. ഗൂഗിൾ ട്രാവൽ അനുസരിച്ച്, ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഡൽഹിയിൽനിന്നു ലണ്ടനിലേക്കുള്ള യാത്രാ നിരക്ക് ബ്രിട്ടിഷ് എയർവേസിൽ 3.95 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എയർ ഇന്ത്യയിലും എയർ വിസ്താരയിലും ടിക്കറ്റ് ചെലവ് 1.2 ലക്ഷം മുതൽ 2.3 ലക്ഷം വരെയാണെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കോളജ് പ്രവേശന സമയത്തെ ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് ഗുപ്ത, ഡൽഹി– ലണ്ടൻ വിമാന റൂട്ടിലെ ഇക്കോണമി ക്ലാസിന്റെ മിനിമം നിരക്കിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിട്ടു. ഈ നിരക്കുകളുടെ ഉറവിടമറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ഗുപ്തയുടെ ട്വീറ്റിന് എയർ ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകിയത്. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിലവിലുള്ള നിരക്ക് ഏകദേശം 1.15 ലക്ഷം രൂപയാണെന്നും എയർ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.‌



അതേസമയം, ബ്രിട്ടനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ സർവീസുള്ള ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നീ നഗരങ്ങൾക്കു പുറമേ കൊച്ചി, അമൃത്‍സർ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു കൂടി ഈ മാസം 16 മുതൽ നേരിട്ടു സർവീസ് ആരംഭിക്കാനാണു തീരുമാനം. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂളുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കൊച്ചിയിൽനിന്നു ലണ്ടൻ ഹീത്രൂവിലേക്കു നേരിട്ടു വിമാനസർവീസ് ഉണ്ടാകും.



