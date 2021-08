ഇഡിയുമായി ജലീലിന് നല്ല ബന്ധം; ലീഗില്‍ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് സലാം

തിരുവനന്തപുരം∙ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ലമെന്നും ലീഗ് നേതാവ് പി.എം.എ. സലാം. ഇന്നു വൈകിട്ടോടെ എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയും. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) തമ്മിലുള്ള സംസാരം കെ.ടി. ജലീൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.



ഇഡിയും ജലീലും തമ്മില്‍ ഇപ്പോള്‍ നല്ല ബന്ധമാണ്. അവര്‍ നല്‍കിയോ എന്നറിയില്ലെന്നും സലാം പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രിക ദിനപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി വിവാദത്തില്‍ കുഞ്ഞാലിയുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ജലീൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സലാമിന്റെ പ്രതികരണം.

English Summary: No conflict in Muslim League, says PMA Salam