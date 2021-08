മാനസ കൊലപാതകം: രഖിലിനെ സോനുവിലേക്കെത്തിച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി ∙ കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴിയിൽ ഡെന്റൽ കോളജിലെ ഹൗസ് സർജൻ പി.വി. മാനസയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. രഖിലിനെ തോക്കു വാങ്ങാൻ സഹായിച്ച മനേഷ് കുമാർ എന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് പിടിയിലായത്. തോക്കു നൽകിയ ബിഹാർ സ്വദേശി സോനു കുമാറിന്റെ അരികിലേക്ക് രഖിലിനെ എത്തിച്ചത് മനേഷാണ്.

തോക്കു നൽകിയ ബിഹാർ മുൻഗർ ജില്ലയിലെ ഖപ്ര താര ഗ്രാമത്തിലെ സോനു കുമാർ മോദി (21)യെ പൊലീസ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. പൊലീസ് ഇയാളെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും. ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു കോതമംഗലം എസ്ഐ മാഹിനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സോനുവിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

സോനു കുമാറിനെ മുൻഗർ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തിന് ഹാജരാക്കി. തുടർന്നു മജിസ്ട്രേട്ട് അശ്വിനി കുമാർ കോതമംഗലം ജു‍ഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു.



