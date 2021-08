3 വർഷത്തേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം എങ്ങനെ?; 3 ദിവസത്തെ കോൺക്ലേവിന് മോദി സർക്കാർ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന അജണ്ട രൂപീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രിദിന കോൺക്ലേവ്. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനുശേഷം പാർലമെന്റ് അനെക്സിൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറിനുശേഷമായിരിക്കും കോൺക്ലേവ് നടക്കുക. മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിപാടിയെന്ന് സർക്കാർ, ബിജെപി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

2014ൽ അധികാരത്തിലേറിയതിനുശേഷം മോദി സർക്കാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലയെയും കോവിഡ് തകർത്തു കളഞ്ഞു. ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം, ജീവിതച്ചെലവ് വർധിക്കുക തുടങ്ങി മറ്റൊരു വശത്ത് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സർക്കാരിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളായ ആരോഗ്യം, ഐടി, ഇന്ധനം തുടങ്ങി നിരവധി മന്ത്രിമാരെ മോദി അടുത്തിടെ നീക്കിയിരുന്നു.

എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ റിവ്യു നടത്തും. പുതിയതായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നും നിലവിലെ കാര്യങ്ങളെങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും കണ്ടെത്തും. അവരവരുടെ വകുപ്പിൽനിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പുതിയ മന്ത്രിമാരെ അറിയിക്കും.

അടുത്ത വർഷം ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024ലും എത്തും. ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ബിജെപിക്ക് കനത്ത ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജനപ്രീതിക്ക് ഇടിവു സംഭവിച്ചതായാണ് ആർഎസ്എസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടിയാണ് അടുത്തിടെ മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. 2019ൽ അധികാരത്തിലേറിയശേഷം കശ്മീരിലെ 370ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതും അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവും മാത്രമാണ് ബിജെപി സർക്കാരിന് എടുത്തുപറയാനുള്ളത്.

