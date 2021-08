യുഎസ് ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയും വാക്സീൻ എടുത്തു: വൈറ്റ് ഹൗസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയും കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ്. അൻപത് ശതമാനം (എല്ലാ പ്രായക്കാരും) പേരും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തതായി വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ കോവിഡ് ഡേറ്റ ഡയറക്ടർ സൈറസ് ഷഹ്പർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ജനസംഖ്യയിൽ 165 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രണ്ട് ഡോസ് മോഡേണ വാക്സീനോ ഫൈസർ വാക്സീനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വാക്സീന്റെ ഒരു ഡോസോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



പുതുതായി കുത്തിവയ്പ് എടുത്തവരുടെ പ്രതിവാര ശരാശരി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽനിന്ന് 11 ശതമാനവും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ 44 ശതമാനവും വർധിച്ചതായും ഷഹ്പർ പറഞ്ഞു. യുഎസിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളും മരണങ്ങളും ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കുത്തനെ ഉയർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, പ്രതിദിനം ശരാശരി 90,000 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ മൂന്നിലൊന്നും ഫ്ലോറിഡയിലും ടെക്സസിലും ആണ്.

വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുകയോ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ ഫെഡറൽ ജീവനക്കാരോടും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂയോർക്ക്, ലൊസാഞ്ചലസ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ റസ്റ്ററന്റുകളിലും ജിമ്മുകളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലുള്ള പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി.

English Summary: White House Says 50% Of Americans Fully Vaccinated Against Covid