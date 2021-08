വിഭജിച്ചു പിടിക്കുമോ ആ 11 സീറ്റ്? സ്റ്റാലിനെ ഉന്നംവച്ച് ബിജെപിയുടെ ‘കൊങ്കുനാട് കെണി’

പഴയ ചേരസാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട കൊങ്കുനാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന 11 ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ; വ്യക്തമായ ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് വേർപെട്ട് സ്വതന്ത്ര കൊങ്കുനാട് സംസ്ഥാനം എന്ന ആശയത്തിനു വിത്തിട്ടത്. ഭാഷയെ ജീവനെക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന തമിഴന്, തമിഴ് എന്ന ഒറ്റച്ചരടിൽ കോർത്തെടുത്ത തമിഴകത്ത്, ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അലോസരമുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപിയുടെ ആ നടപടിക്കു സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനവും വിഭജിക്കാൻ നിലവിൽ നിർദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്. തമിഴ്‍നാട് ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനം വിഭജിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ടോയെന്ന ഡിഎംകെ എംപി എസ്. രാമലിംഗത്തിന്റെയും ഐജെകെ എംപി ടി.ആര്‍. പാരിവേന്ദറിന്റെയും ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു അത്. പ്രസക്തമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിച്ചു മാത്രമേ അത്തരം നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞുവച്ചു. അതോടെ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കൊങ്കുനാട് വിവാദം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ റേഡിയോ പ്രഭാഷണം ‘മൻ കി ബാത്ത്’ കേള്‍ക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ)

എന്നാൽ ‘നിലവിൽ’ ഒരു സംസ്ഥാനവും വിഭജിക്കാനില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്നോർക്കണം. പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേക കൊങ്കുനാട് എന്ന ആശയം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നു ചുരുക്കം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സമാപിച്ച കൊങ്കുവെള്ളാള കൗണ്ടർ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രത്യേക കൊങ്കുനാട് സംസ്ഥാനം വേണം എന്നതായിരുന്നു. ബിജെപി വിതച്ചത് പാഴായിപ്പോയില്ല എന്നതിന്റെ മികച്ച തെളിവായി ഇത്. ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാന ജാതി വിഭാഗമാണ് കൗണ്ടർ സമുദായം. കൊങ്കുനാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക–സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒബിസി വിഭാഗം.

ആ 11 സീറ്റുകൾ

കൃഷ്ണഗിരി, ധർമപുരി, സേലം, നാമക്കൽ, ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂർ, നീലഗിരി, കോയമ്പത്തൂർ, പൊള്ളാച്ചി, ഡിണ്ടിഗൽ, കരൂർ എന്നിവയാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ആ 11 ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ. രസകരമായ കാര്യം പൊള്ളാച്ചി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം ഓരോ ജില്ലകൾതന്നെയാണെന്നതാണ്. പൊള്ളാച്ചിയാണെങ്കിൽ കൊങ്കുനാടിന്റെ ഹൃദയമായ കോയമ്പത്തൂരിന്റെ ഒരു ഭാഗവും. എന്നും അണ്ണാ ഡിഎംകെയോടൊപ്പം നിന്ന ഭൂപ്രദേശമാണു കൊങ്കുനാട്. ഈ 11 സീറ്റുകളും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെത്തന്നെ.

എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കും വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണായിരുന്നു കൊങ്കുമണ്ഡലം. പല തവണ ഇവിടെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുമുണ്ടായി. ആ സ്ഥാനം പതിയെ ബിജെപി പിടിച്ചടക്കി. സഖ്യകക്ഷിയായ അണ്ണാഡിഎംകെയും ബിജെപിയും ചേർന്നാൽ ശക്തമായ മുന്നണി തന്നെയാകും കൊങ്കു പ്രദേശത്ത് രൂപപ്പെടുക. ലക്ഷ്യവും അതു തന്നെ. കൊങ്കുനാടിന്റെ മനസ്സിലും ആ മോഹം ഉദിച്ചുകഴിഞ്ഞു, സ്റ്റാലിന്റെ ‘ഉദയ സൂര്യനേക്കാൾ’ തിളക്കത്തോടെ.

പഴയ കൊങ്കുനാട്



കേരളവും കർണാടകവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശങ്ങളാണ് കൊങ്കുനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ഇതിനു തെക്ക് മധുര മുതൽ തിരുനൽവേലി വരെ പാണ്ഡ്യസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. കിഴക്ക് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, തഞ്ചാവൂർ മേഖല ചോളനാട്ടിൽ ഉള്‍പ്പെട്ടു. വിഴുപ്പുരം, പുതുച്ചേരി മേഖല നടുനാട്ടിലും. ചെന്നൈയും കാഞ്ചീപുരവും തൊണ്ടൈ നാട്ടിലായിരുന്നു ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്.

കേരളത്തിലെ കോട്ടയം, കൊല്ലം മേഖല പാണ്ഡ്യനാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർണാടകത്തിന് അതിർത്തി കൊങ്കുനാടുമായി മാത്രമാണ്. കൊങ്കുനാടിന്, കൃഷ്ണഗിരിയിൽ ആന്ധ്രയുമായും ചെറിയൊരു അതിർത്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതു കൊണ്ട് അതിർത്തി എന്ന അർഥം വരുന്ന കങ്കുവിൽനിന്നാണ് കൊങ്കു എന്ന പേര് കൈവന്നതെന്നു കരുതുന്നു. കൊങ്കണപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മാല ചൂടുന്നവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാഗമായതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു പേരെന്നും ചരിത്രമുണ്ട്. അതല്ല, തേൻ പോലെ മധുരിക്കുന്നത് എന്ന കാരണവും പറയപ്പെടുന്നു– കൊങ്കു എന്നാൽ തേൻ എന്നും അർഥമുണ്ട്.

ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊങ്കുനാട്. പിന്നീട് ഗംഗന്മാരും മധുരനായ്ക്കന്മാരും വിജയനഗര രാജാക്കന്മാരും ഈ നാടു ഭരിച്ചു. അവരിൽനിന്ന് മൈസൂർ സുൽത്താനായിരുന്ന ടിപ്പു ഈ നാട് പിടിച്ചെടുത്തു. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പരാജയത്തിനു ശേഷം ബ്രിട്ടിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി 1799ൽ കൊങ്കുനാടിനെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാമ്പത്തിക അടിത്തറ

കൊങ്കുനാട്ടിൽനിന്നു തെക്കോട്ട് മധുര വരെ പാണ്ഡ്യനാട്ടിലേക്കും പേരൂർ മുതൽ പാലക്കാടൻ ചുരത്തിലൂടെ കേരളത്തിലേക്കും പാതകളുണ്ടായിരുന്നു. വടക്കോട്ട് മൈസൂർ വരെ മറ്റൊരു പാതയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇൗ വഴികൾ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾക്കും വഴിതുറന്നു. കൊങ്കുനാട് റോമാ രാജ്യവുമായി വാണിജ്യബന്ധമുണ്ടാക്കിയെന്നും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂരിലെ വെള്ളലൂരായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രം. ആ വാണിജ്യമിടുക്ക് ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു.

തമിഴ്നാടിന്റെ ആളോഹരി പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. കോയമ്പത്തൂരിന്റെയും തിരുപ്പൂരിന്റെയും വ്യവസായങ്ങളും ഈറോഡ്, സേലം മേഖലയുടെ കൃഷിയും (കാവേരീ തടം) നീലഗിരിയുടെയും കൊടൈക്കനാലിന്റെയും വാൽപ്പാറയുടെയും ഹൊഗനക്കലിന്റെയും യേർക്കാടിന്റെയും ടൂറിസവും പഴനിയുടെയും പേരൂരിന്റെയും മരുതമലയുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളും ചേർന്ന് സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയിൽ എത്തിച്ച പ്രദേശമാണിത്. തമിഴകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയ്ക്കും ‘കോവൈ ബെൽറ്റിനെ’ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവിഭക്ത തമിഴ്നാടിന്റെ ചങ്കാണ് നിലവിൽ ‘അദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന’ ഈ കൊങ്കുനാട്.

കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ​ഷായോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി എൽ.മുരുകൻ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

മന്ത്രിയിൽനിന്ന് തുടങ്ങി ബിജെപി

അടുത്തിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിജെപി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എൽ.മുരുകന് സഹമന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മുരുകന്റെ പേരിനു നേരെയുള്ള സ്ഥലപ്പേര് പലരിലും അദ്ഭുതമുളവാക്കി – എൽ.മുരുകൻ, കൊങ്കുനാട്, തമിഴ്‌നാട് എന്നായിരുന്നു അത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലുള്ള പ്രദേശമാണിതെന്ന നിലയ്ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വൈകാതെ കൊങ്കുനാട് നിറഞ്ഞു. തമിഴ്‌നാടിനെ വിഭജിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കമെന്നാരോപിച്ച് ഡിഎംകെയും രംഗത്തെത്തി. കൊങ്കുനാട് എന്നൊരു സ്ഥലം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇല്ലെന്ന യാഥാർഥ്യവും അതോടെ തെളിഞ്ഞു.

എൽ.മുരുകനെ തമിഴ്‌നാട് ബിജെപിയുടെ തലപ്പത്തെത്തിച്ച് നേരത്തേതന്നെ ബിജെപി കൊങ്കുനാടിനു വേണ്ടിയുള്ള ‘ആദൃശ്യ’ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ കൈപിടിച്ച് സംസ്ഥാനത്തേക്കു കടക്കാനും പടരാനുമുള്ള വഴിയുമായിരിക്കുകയാണ് കൊങ്കുനാട്. നാമക്കൽ, സേലം, തിരുപ്പൂർ, കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങി വ്യവസായ ഹബുകളും കൊങ്കുനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. സമ്പത്തിനൊട്ടും കുറവില്ല. അണ്ണാഡിഎംകെയാണെങ്കിൽ മേഖലയിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും.

നിയമസഭയിലൂടെ ലഭിച്ച പ്രതീക്ഷ!

2019 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ചിടത്തു മത്സരിച്ച ബിജെപിക്ക് സീറ്റൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ബിജെപിക്കൊപ്പം സഖ്യകക്ഷിയായി മത്സരിച്ച അണ്ണാഡിഎംകെയ്ക്കുതന്നെ ആകെ ലഭിച്ചത് ഒരു സീറ്റാണ്–അതും തേനി മണ്ഡലം! ബാക്കി 38 സീറ്റും ഡിഎംകെ സഖ്യം തൂത്തൂവാരി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20 സീറ്റുകളിലാണ് ബിജെപി മത്സരിച്ചത്, ജയിച്ചത് നാലിടത്ത്. അതേസമയം കൊങ്കുനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജില്ലകളുടെ കണക്കെടുത്താൽ അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് മികച്ച വിജയമായിരുന്നു. കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ ആറു സീറ്റുകളില്‍ ഡിഎംകെ, അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യങ്ങൾക്ക് 3 വീതമായിരുന്നു സീറ്റുകൾ. ധർമപുരിയിലെ അഞ്ചിൽ എല്ലാ സീറ്റും അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു.

സേലത്താകട്ടെ 11ൽ പത്തും അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യത്തിനൊപ്പം നിന്നു. ഈറോഡിൽ എട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ചും തിരുപ്പൂരിൽ എട്ടിൽ അഞ്ചും അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യത്തോടൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചി ഉൾപ്പെട്ട കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെ പത്തിൽ പത്തു സീറ്റും ഈ സഖ്യത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. നാമക്കൽ (ആറിൽ രണ്ട്), നീലഗിരി (മൂന്നിൽ ഒന്ന്), ഡിണ്ടിഗൽ (ഏഴിൽ മൂന്ന്) മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യം അൽപമെങ്കിലും പിന്നോട്ടു പോയത്. കരൂർ ജില്ലയിലെ നാലു സീറ്റും ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിനായിരുന്നു.

കൊങ്കുനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജില്ലകളിൽ അണ്ണാഡിഎംകെയ്ക്കുണ്ടായ ഈ മുന്നേറ്റമാണ് ബിജെപിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടതെന്നു കരുതുന്നവരേറെ. മാത്രവുമല്ല ഇത്തവണ ബിജെപി ജയിച്ച നാലിൽ രണ്ടു സീറ്റും കൊങ്കുനാട് മേഖലയിൽനിന്നാണ്– ഈറോഡ് ജില്ലയിലെ മൊ‍ടക്കുറിച്ചിയിൽ ഡോ.സി.കെ.സരസ്വതിയും കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെ കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ വാനതി ശ്രീനിവാസനും. അതേസമയം കൊങ്കുനാടിന്റെ പേരിൽ വോട്ടു ചോദിച്ചാൽ അതു തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപിക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നു പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ‘തമിഴ്‌ മക്കൾ’ ആരുംതന്നെ തായ്‌മണ്ണിന്റെ വിഭജനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ച്.

‘എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ...’

എന്നാൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കരു നാഗരാജനോട് ഇതിനെപ്പറ്റി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘ആദ്യഘട്ടമായിട്ടേയുള്ളൂ...’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാനതന്നെ വലിയ ഉദാഹരണം എന്നും നാഗരാജൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പേര് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ രേഖകളിൽ ഇനി ‘ഒൻട്രിയ അരസ്’ എന്നേ ഉപയോഗിക്കൂവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ നിലപാടിനുള്ള മറുപടിയാണിതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ കാലത്ത് അത് ‘മാത്തിയ അരസ്’ എന്നായിരുന്നു– കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നർഥം. ഓൻട്രിയ അരസ് എന്നാൽ യൂണിയൻ സർക്കാരെന്നും. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമന്തന്മാരല്ല തമിഴ്‌നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെന്നു പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു ഈ താരുമാനത്തിലൂടെ സ്റ്റാലിൻ. ‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ പേരിടാമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൊങ്കുനാട് എന്ന പേര് വിളിച്ചുകൂടാ..?’ –നാഗരാജൻ ചോദിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊങ്കുനാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.

കമൽ ഹാസൻ ചിത്രം: AFP

‘നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം’

ന‍ടനും മക്കൾ നീതി മയ്യം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റുമായ കമൽ ഹാസനും കൊങ്കുനാട് എന്ന ആശയത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് (കോയമ്പത്തൂര്‍ സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ വാനതിയോടു തോറ്റത് കമൽഹാസനായിരുന്നു) കോർപറേറ്റ് കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിജെപിയിൽനിന്നാണ് കൊങ്കുനാട് എന്ന ആവശ്യമുയർന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അതൊരിക്കലും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമല്ലെന്നുമായിരുന്നു കമൽ ഹാസൻ പറഞ്ഞത്.

‘നേരത്തേ ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ, ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘നോർത്തിന്ത്യ കമ്പനി’യാണ്. ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തെ ജനം എതിർത്തു തോൽപിക്കും’– കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഡിഎംകെയും കൊങ്കുനാട് വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ‘നിലവിലെ സർക്കാരിനു കീഴിൽ ആരാലും വിഭജിക്കപ്പെടാതെ, തമിഴ്‌നാട് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും..’ എന്നായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.

(With inputs from Premium Desk)

English Summary: What is Kongu Nadu Controversy? Is BJP Plan to Bifurcate Tamil Nadu?