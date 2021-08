അഫ്ഗാനിലെ 2 നഗരങ്ങൾകൂടി പിടിച്ചെടുത്ത് താലിബാൻ; നഗരങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം കൂട്ടുന്നു

കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ 2 തന്ത്രപ്രധാന പ്രവിശ്യകളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി അഫ്ഗാനിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ വ്യാപകമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന താലിബാൻ ഇപ്പോൾ നഗരങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങിത്തുടങ്ങുകയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണു പുറത്തുവരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം മാത്രം 4 പ്രവിശ്യകളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളാണ് താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. വടക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ കുണ്ടൂസ്, സാർ–ഇ–പുൽ എന്നീ നഗരങ്ങൾ കാര്യമായ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാതെതന്നെ താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി.

സേന 3 കിലോമീറ്റർ പിൻവലിഞ്ഞതായി സാർ–ഇ–പുലിലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണാവകാശ പ്രവർത്തക പർവീന അസീമി വാർത്താ ഏജൻസി എഎഫ്പിയോടു പറ‍ഞ്ഞു. കുണ്ടൂസ് പിടിച്ചെടുക്കാനായതാണു താലിബാന്റെ പ്രധാന നേട്ടം. 2015ലും 2016ലും നഗരം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അധികനാൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

നഷ്ടമായ പ്രവിശ്യകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സേന പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. വടക്കൻ‌ മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുന്നത് അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സായുധ സേനകളിലേക്കു ചെറുപ്പക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേഖല ഒട്ടേറെ ഭീകരരുടെയും താവളമാണ്.

അഫ്ഗാനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടെ യുഎസ് സേന പലയിടത്തും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി മേജർ നിക്കോൾ ഫെരേര വാഷിങ്ടനിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അഫ്ഗാനിൽനിന്നുള്ള യുഎസ് സേനയുടെ പിന്മാറ്റം ഈ മാസം അവസാനത്തോടെയാണു പൂർണമാകുക.

