കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ‘ബ്രേക്ക് ത്രൂ’ വെല്ലുവിളി; ഡെൽറ്റ വകഭേദം ആശങ്ക

പത്തനംതിട്ട ∙ മൂന്നാം തരംഗം എത്തിയോ? അതോ രണ്ടാം തരംഗം തുടരുകയാണോ? അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിൽ പത്തനംതിട്ടയും തിരുവനന്തപുരവും ഉൾപ്പെടെ പല ജില്ലകളിലും ‘ബ്രേക്ക് ത്രൂ’ ഭീഷണിയിലാണ്. വാക്സീൻ എടുത്തവരുടെ പ്രതിരോധത്തെ, പുതിയ ഡെൽറ്റ വൈറസ് ഭേദിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച കേന്ദ്ര സംഘം ഇതു സംബന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒന്നാം ഡോസ് എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുംമുൻപ് 5042 പേരും രണ്ടു ഡോസും എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ട ശേഷം 258 പേരും പോസിറ്റീവായി. ഇത് ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളിൽ വേണ്ട മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും സംഘം നിർദേശിച്ചു.



എന്നാൽ ഇത് ആകെ കേസുകളുടെ 0.07 ശതമാനം മാത്രമായതിനാൽ തൽക്കാലം ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ഡിഎംഒ ഡോ. എ.എൽ.ഷീജ പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഡോസും എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൈവരുന്നത്. ഒരു വാക്സീനും 100 ശതമാനവും ഫലപ്രദമല്ലെന്നതിനാൽ ഇതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വാക്സീൻ എടുത്താലും ലക്ഷണമൊന്നും കാട്ടാതെ വൈറസ് ഉള്ളിലുണ്ടാകാം. ഇവർ വാഹകരാകാം. രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്ത് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്വാസതടസ്സം പോലെയുള്ള ഗുരുതരാവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്നതാണ് ആശ്വാസം.

∙ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്ക് പ്രശ്നം

വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്കിൽനിന്നു രോഗബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഒന്നാം‍ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാൻ പോയ 14,974 പേർ 14 ദിവസത്തിനകം പോസിറ്റീവായത് ഈ ദിശയിലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ മറന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. കുത്തിവയ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു രോഗം പകരില്ലെന്നും ഒന്നാം ഡോസോ രണ്ടാം ഡോസോ എടുത്താൽ പിന്നെ ജാഗ്രത വേണ്ടായെന്നും ചിലരെങ്കിലും കരുതുന്നതും തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമാവരിൽ പലരും പുറത്തിറങ്ങിയത് കുത്തിവയ്പിനു മാത്രമാവാം.

∙ പത്തനംതിട്ടയിലെ 80 ശതമാനവും ഡെൽറ്റ

ജില്ലയിൽ ‘ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇൻഫെക്‌ഷൻ’ വർധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം കേസുകളുടെ രക്ത സാംപിൾ ജനിതക പരിശോധനയ്ക്കായി അയയ്ക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ മാസവും 50 വീതം സാംപിളുകളാണ് ജില്ലയിൽനിന്ന് അയയ്ക്കുന്നത്. ഇത് വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വാക്സിനേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നു കരുതി ജാഗ്രത കൈവിടാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണ്ട സമയമാണിത്.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പരത്തുന്നത് 80 ശതമാനവും ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിൽനിന്നാണെന്ന് കേന്ദ്രസംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പകർച്ചാശേഷിയും രോഗതീവ്രതയും കൂടിയ തരമാണ് ഇത്. സിറോ പ്രിവലൻസ് സർവേ പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറവ് വൈറസ് വ്യാപനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം (44 ശതമാനം). പത്തനംതിട്ട പോലെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഈ നിരക്ക് പിന്നെയും കുറയും. ഏകദേശം 11 ലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലയിൽ 1.3 ലക്ഷം പേർക്കാണ് കോവിഡ് വന്നത്. കഷ്ടിച്ച് 12 ശതമാനം.

ബാക്കിയുള്ള 88 ശതമാനത്തിനും ആന്റിബോഡി ഇല്ല. എന്നാൽ വാക്സിനേഷനിലൂടെ ഇതു നേടിയെടുക്കാം. ജില്ലയിൽ ഒന്നാം ഡോസ് എടുത്തവരുടെ എണ്ണം 7,89,296 ആണ്. ജില്ലയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ 93 ശതമാനം പേർക്കും ഒരു ഡോസ് കിട്ടി. രണ്ടു ഡോസും കിട്ടിയവരുടെ എണ്ണം 3,62,767 ആണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ജനസംഖ്യയുടെ 50 ശതമാനത്തോളം വരും ഇത്.

കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമാണ് വാക്സീൻ ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഡെൽറ്റ വകഭേദം തീവ്രമായി തുടരുകയും ജനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം മറക്കുകയും ചെയ്താൽ ജില്ലയിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കേസുകൾ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഇതിനു പുറമെയാണ് റീ ഇൻഫെക്‌ഷൻ എന്ന ഭീഷണി. കോവിഡ് വന്നവർക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് വന്ന പല കേസുകളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇത് 0.5 ശതമാനമാണ്.

∙ 22 തീവ്ര ജില്ലകളിൽ ഒന്നായി പത്തനംതിട്ട

രാജ്യത്തു കോവിഡ് വർധിക്കുന്ന 22 ജില്ലകളിൽ ഏഴെണ്ണവും കേരളത്തിലാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ പത്തനംതിട്ടയും കോട്ടയവും ഉൾപ്പെടും. സംസ്ഥാനത്ത് ഡെൽറ്റ വകഭേദം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ജില്ലകളാണ് പത്തനംതിട്ടയും പാലക്കാടും.

ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും മുതിർന്ന പൗരന്മാരും കൂടുതലുള്ളതിനാലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളുടെ ശൃംഖലയായതിനാലും മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ രൂപീകരിച്ച് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ജില്ലയ്ക്ക് നല്ലതെന്ന് കേന്ദ്രസംഘം നിർദേശിച്ചു. ആർടി–പിസിആർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താത്തതും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയാറാക്കി ആളുകളെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കാത്തതും വ്യാപനം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

