സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം; ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കപ്പൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെയ്നറുകൾകൊണ്ട് കൂറ്റൻ മതിൽ തീർത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്. കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കിസാൻ റാലിക്കിടെ ചെങ്കോട്ടയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് മുൻകരുതൽ.

പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചെങ്കോട്ടയുടെ മുൻഭാഗത്താണ് കപ്പൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മതിൽ തീർക്കുന്നത്. ചാന്ദ്നി ചൗക്കിൽനിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാനാവാത്ത വിധമാണ് സുരക്ഷ. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.

ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത്. കണ്ടെയ്നറുകൾ പെയിന്റടിച്ച് മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി. ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു പിന്‍ഭാഗത്തുള്ള വിജയ്ഘട്ടില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡ്രോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കര്‍ഷകര്‍ ഇപ്പോഴും ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അതീവജാഗ്രതയിലാണു പൊലീസ്.

