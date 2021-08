ഉത്തരേന്ത്യൻ പൊലീസിനു ചിരപരിചിതമാണ് ആ സ്ഥലപ്പേര്. എന്നാൽ മലയാളിമനസ്സിൽ മുന്‍ഗര്‍ എന്ന പേരു പതിഞ്ഞത് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കൊലപാതകത്തിലൂടെയാണ്. കോതമംഗലത്ത് മാനസയെന്ന യുവ ഡോക്ടറെ രഖിൽ എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരന്‍ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലൂടെ! മാനസയ്ക്കും രഖിലിനും നേരെ തീ തുപ്പിയ ആ തോക്കിലെ വെടിയുണ്ടയുടെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ച പൊലീസ് എത്തിയത് ബിഹാറിലെ മുന്‍ഗറിൽ.

അവിടെനിന്ന് അതി സാഹസികമായാണ്, രഖിലിനു തോക്കു കൈമാറിയ സോനു കുമാറിനെ കേരള പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയത്. അതും കേരള – ബിഹാർ പൊലീസ് അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപറേഷനിലൂടെ. സംഭവം പ്രാദേശിക പൊലീസ് പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അധോലോക സംഘങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ മുൻഗറിൽ ലോക്കൽ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാതെ അതീവരഹസ്യമായാണ് സിനിമാ സ്റ്റൈൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. ബിഹാറിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു മാത്രമാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിവരങ്ങൾ കേരള പൊലീസ് കൈമാറിയത്.



ലോക്കൽ പൊലീസ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ കേരള പൊലീസെത്തും മുൻപേ സോനു കുമാർ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. പൊലീസും ഗൺമാഫിയയുമെല്ലാം അത്രയേറെ ‘അടുപ്പത്തിലാണ്’ മുന്‍ഗറിൽ. തെക്കൻ ബിഹാർ ജില്ലയായ മുന്‍ഗർ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അനധികൃത തോക്കുനിർമാണത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായത്? അതിനു പിന്നിലൊരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്...

മണ്ണിലും വെടിമരുന്ന് നിറഞ്ഞ മുന്‍ഗർ!

മൂന്നു വശവും ഗംഗാനദി, നാലാമത്തെ ദിശയിൽ ഖരഗ്പുർ കുന്നുകൾ. പ്രകൃതിയൊരുക്കുന്ന ‘കാവലിലാണ്’ മുന്‍ഗറിലെ തോക്കുനിർമാണം. ഒരുകാലത്ത് മുന്‍ഗറിൽ വഴിയോരക്കച്ചവടം പോലെയായിരുന്നു തോക്കുവിൽപന. ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീട്ടിലും കുടിൽവ്യവസായം പോലെ തോക്കുകൾ നിർമിച്ചിരുന്ന കാലം. ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തോക്കുനിർമാണ ഫാക്ടറികളും മുന്‍ഗറിലാണ്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെത്തി നിൽക്കുന്നു ആ ചരിത്രം. 1760 മുതൽ 1764 വരെ ബംഗാൾ നവാബായിരുന്ന മിർ ഖാസിം ഇടക്കാലത്തു തന്റെ ഭരണതൂടത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം മുർഷിദാബാദിൽനിന്ന് മുന്‍ഗറിലേക്കു മാറ്റി.

ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ സഹായത്താൽ ഭാര്യാപിതാവിനെ അധികാരത്തിൽനിന്നു മാറ്റിയാണ് മിർ ഖാസിം ബംഗാൾ നവാബായത്. എന്നാൽ നാളുകൾക്കകം ബ്രിട്ടിഷുകാരുമായും അദ്ദേഹം തെറ്റി. ബ്രിട്ടൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളിൽ മിർ ഖാസിം നികുതി ചുമത്താൻ തുടങ്ങി. ആ പണംകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യത്തിനും രൂപം നൽകി. അവർക്കാവശ്യമായ തോക്കും വെടിമരുന്നും നിർമിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യമായി മുന്‍ഗറിൽ തോക്കു നിർമാണ ശാലകള്‍ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത്. അഫ്ഗാനിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന വിദഗ്ധരായിരുന്നു മുന്‍ഗറുകാരെ ആദ്യമായി തോക്കു നിർമാണം പഠിപ്പിച്ചതും.

Representative Image

മുന്‍ഗറിലെ മണ്ണിൽ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റിന്റെ അളവും കൂടുതലായിരുന്നു. വെടിമരുന്നു നിർമാണത്തിലെ നിർണായക ഘടകമായിരുന്നു അത്. തോക്കുകൾ മാത്രമല്ല, പലവിധ ആയുധങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിലും അതോടെ അന്നാട്ടുകാർ അതിവിദഗ്ധരായി. ബക്സർ യുദ്ധത്തിൽ മിർ ഖാസിം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും മുന്‍ഗറിലെ തോക്കു നിർമാണം അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ അവിടുത്തുകാരുടെ നിർമാണ വൈദഗ്ധ്യം അതിനോടകം ബ്രിട്ടിഷുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അവര്‍ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു റെയിൽ ലോക്കോമോട്ടിവ് വർക്‌ഷോപ് നിർമിക്കാൻ സ്ഥലം തേടിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ണിൽപ്പെട്ടതാകട്ടെ മുന്‍ഗർ ജില്ലയിലെ ജമാൽപുരും. ട്രെയിൻ എൻജിൻ നിർമാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും ആവശ്യമുള്ള വിദഗ്ധരെ യാതൊരു പരിശീലനവും നൽകാതെതന്നെ അവിടെനിന്ന് ബ്രിട്ടിഷുകാർക്കു കണ്ടെടുക്കാനായി. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തും മുന്‍ഗറിന്റെ തോക്കുനിർമാണ വൈദഗ്ധ്യം ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

കൊല്ലുന്നതല്ല മുന്‍ഗേർ തോക്ക്!

1947ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ 36 ചെറുകിട യൂണിറ്റുകൾക്ക് മുന്‍ഗറിൽ തോക്കുനിർമാണത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് സർക്കാർ നൽകി. 1962ൽ ഇന്ത്യ–ചൈന യുദ്ധകാലത്താണു പിന്നീട് മുന്‍ഗറിന്റെ തോക്കു നിർമാണത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം ലോകം കണ്ടത്. സൈന്യത്തിനാവശ്യമായ പോയിന്റ് 410 ബോർ ഷോട്ട്ഗണ്ണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വെടിയുണ്ടകളിലേറെയും നിർമിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടറികളിലായിരുന്നു.

എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും മുന്‍ഗറിനെ മറന്നു. പല സ്റ്റോറുകളുടെയും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. 1970കളോടെയാണ് മുന്‍ഗറിന്റെ പരമ്പരാഗത തോക്കു നിർമാതാക്കളുടെ പതനം ആരംഭിക്കുന്നതും അനധികൃത നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതും. തോക്കുനിർമാണത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ നൂറുകണക്കിനു പേർ അനധികൃത വ്യാപാരത്തിലേക്കു കടന്നതു മാറിവന്ന സർക്കാരുകൾക്കും തലവേദനയായി.

മുന്‍ഗറിലെ അംഗീക‍ൃത ഗൺ ഫാക്ടറികളിലൊന്നിന്റെ ബോർഡ്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

എന്നാല്‍ മുന്‍ഗറിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിർമിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ ആരുടെയും ജീവനെടുക്കാൻ പോന്നതല്ലെന്നു വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഇരുമ്പു പെല്ലറ്റുകളാണ് വെടിയുണ്ടകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ആൾക്കൂട്ടത്തിനു നേരെയും മൃഗങ്ങൾക്കു നേരെയും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. കാവൽക്കാരും പണം കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു സുരക്ഷയുമായി പോകുന്ന സംഘങ്ങളുമാണ് ഇത്തരം തോക്കുകൾ പ്രധാനമായും വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓട്ടമാറ്റിക് പിസ്റ്റളുകളോ റൈഫിളുകളോ ആണ്. അവ മുന്‍ഗറിലെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിർമിക്കുന്ന തോക്കുകളല്ല, അനധികൃതമായി നിർമിച്ചവയാണെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ രഖിൽ ഉപയോഗിച്ചതും അത്തരത്തിൽ നിർമിച്ച തോക്കാണെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

എകെ47 നിർമിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധർ!

ഓരോ വർഷവും നിശ്ചിത എണ്ണം തോക്കു നിർമിക്കാനാണ് ഓരോ ഫാക്ടറിക്കും ലൈസൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് ഈ എണ്ണത്തിലേറെ ഡിമാൻഡായിരുന്നു ഓരോ ഫാക്ടറിയിലേക്കും വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നു പല ഫാക്ടറികൾക്കും നിർമിച്ച തോക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻതന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു ദശാബ്ദം മുൻപ് രണ്ടായിരത്തിലേറെപ്പേർ മുന്‍ഗറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് 20–30ലെത്തി നിൽക്കുന്നു. തോക്കു നിർമാണ ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണവും വിരലിലെണ്ണാം. അതേ സമയം അനധികൃത തോക്കു നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾക്കാകട്ടെ കുറവുമില്ല.

ഡൽഹി കലാപത്തിനിടെ പൊലീസിനു നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടുന്ന ഷാരുഖ്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

2018ൽ മാത്രം 22 അനധികൃത എകെ47 തോക്കുകളാണ് മുന്‍ഗറിൽനിന്നു മാത്രം പൊലീസ് പിടിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പല വെടിവയ്പ് സംഭവങ്ങളിലും തോക്കിന്റെ ഉറവിടം മുന്‍ഗർ ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഡൽഹി കലാപത്തിൽ പൊലീസിനു നേരെ തോക്കുചൂണ്ടിയ മുഹമ്മദ് ഷാരൂഖ് എന്നയാളുടെ തോക്കിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും എത്തിച്ചേർന്നത് മുന്‍ഗറിലായിരുന്നു! ഇയാളുടെ ഫാക്ടറിയിലെ ജീവനക്കാരിലൊരാളായിരുന്നു ബിഹാറിൽനിന്ന് തോക്കെത്തിച്ചതെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മ്യാൻമർ, ബംഗ്ലദേശ്, നേപ്പാൾ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ പല സമീപ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മുന്‍ഗറിൽനിന്ന് തോക്കുകള്ളക്കടത്തു പതിവാണ്.

നിലച്ചു, നിതീഷിന്റെ വരവോടെ, പക്ഷേ...

കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ബിഹാറിൽ തോക്കുവ്യാപാരം പൊടിപൊടിച്ചതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ 2005ൽ നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാരിന്റെ വരവോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി. അനധികൃതമായി നടക്കുന്ന തോക്കു വ്യാപാരവും അക്രമവും കൂടിയതോടെയാണ് ബിഹാർ സർക്കാർ മുന്‍ഗേറിനു മേൽ കണ്ണുവച്ചത്. പല സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമാരും തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ലൈസൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തോക്കുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതായും കണ്ടെത്തി. തുടർന്നു നടത്തിയ പൊലീസ് നടപടികളിൽ പല തോക്കു ഫാക്ടറികൾക്കും പൂട്ടുവീണു. പുതിയ തോക്ക് ലൈസൻസ് അധികം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം കൂടിയായതോടെ മുന്‍ഗറിന്റെ പതനം പൂർത്തിയായി. തോക്കുലൈസൻസ് നയങ്ങളും കർശനമാക്കി. അതോടെ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കും ബംഗാളിലേക്കും ജാർഖണ്ഡിലേക്കും ഡ‍ൽഹിയിലേക്കും വരെ പല ‘വിദഗ്ധരും’ മുങ്ങി.

അപ്പോഴും മുന്‍ഗേറിലെ അനധികൃത തോക്കു നിർമാണത്തിനു കുറവൊന്നും വന്നില്ല. റെയിൽവേയുടെ വർക്‌ഷോപ്പിൽനിന്നും പഴയ തോക്കുനിർമാണ ഫാക്ടറികളിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന ഇരുമ്പും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പലരുടെയും തോക്കു നിർമാണം. ‘മെയ്ഡ് ഇൻ മുന്‍ഗർ’ എന്ന വിശേഷണം തന്നെ ഇത്തരം തോക്കുകൾക്കു ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. ഉപയോഗശൂന്യമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തോക്കുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് എകെ47 നിർമിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് മുന്‍ഗറിന്. 2018ൽ എൻഐഎയും ബിഹാർ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് അതു കണ്ടെത്തിയത്.

മുന്‍ഗറിൽ നിർമിച്ച തോക്കുകള്‍. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ജബൽപ്പൂരിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും സേനാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് പുരുഷോത്തം രജക് എന്ന മുൻ സൈനികന്റെ സഹാത്തോടെ കടത്തി മുന്‍ഗേറിലെത്തിച്ചതും അവിടെനിന്ന് എകെ 47 ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതും. ഇതു വിറ്റതാകട്ടെ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്കും! ബംഗാളിൽനിന്നും തോക്കു നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കളെത്തിയിരുന്നു. മുൻ സൈനികനായതിനാൽത്തന്നെ പുരുഷോത്തമിന് തോക്കുകളുടെ ഘടനയും നിർമാണവുമെല്ലാം വശമുണ്ടായിരുന്നു. നിർമാതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശം നൽകിയതും അയാളായിരുന്നു.

‘സ്വയം തൊഴിൽ’ വായ്‌പയെടുത്തും തോക്ക് നിർമാണം!

യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള വായ്പയ്ക്കായി തയാറാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്‌ഗർ യോജന പ്രകാരമുള്ള വായ്പയെടുത്ത് മുന്‍ഗറിൽ പലരും തോക്കുകൾ നിർമിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതില്‍ പലരും അനധികൃത തോക്കുനിർമാണ യൂണിറ്റുകളായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ 1993ൽ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗർ യോജന. യുവാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് പലരും ഈ വായ്പ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് തോക്കുനിർമാണത്തിനാവശ്യമായ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുകയുമായിരുന്നു! എന്നാൽ മുന്‍ഗേറിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രത്തിനും പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. തോക്കു നിർമാണ ഫാക്ടറികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ബാങ്കുകളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഏതാനും വർഷം മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നും നടന്നില്ല.

മുന്‍ഗറിൽ നിർമിച്ച തോക്കുകൾ. പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

പാതിവില, പക്ഷേ ഗുണം കുറയില്ല!

ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കും ഭീകരർക്കും മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കും വരെ മുന്‍ഗറിൽ പലരും തോക്കുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ പിടിയിലായ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ ഭീകരരും മുന്‍ഗേറില്‍നിന്നുള്ള തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും മുന്‍ഗറിലെ തോക്കു നിർമാതാക്കൾക്കു ബന്ധമുണ്ട്. അവർക്ക് സ്വരക്ഷയ്ക്കായി തോക്കുകളെത്തിക്കുന്നതും മാറ്റാരുമല്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് മുന്‍ഗറിലെ അനധികൃത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരക്കേറും, അത്രയേറെയാണ് തോക്കിനായി ആവശ്യക്കാരെത്തുക.

കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ആയുധ നിർമാണ യൂണിറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുന്‍ഗറിലെ ഗൺ മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോടെയാണ് പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്. 2018ൽ എകെ 47 വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പിടിയിലായവരാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. അതോടെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ മുന്‍ഗറിലെ കുടുംബവും വീടും വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടോടിയവരും ഏറെ. രാജ്യാന്തര തോക്കുനിർമാണ കമ്പനികളുടെ മോഡലുകൾ നൽകിയാൽ അതിനെയും വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിർമിച്ചു നൽകുന്നതിലും മുന്‍ഗറിലുള്ളവർ മിടുക്കന്മാരാണ്. ഒറിജിനലിന് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുമ്പോൾ 30,000 മുതൽ 75,000 വരെ രൂപയ്ക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തോക്ക് മുന്‍ഗറിൽ ലഭിക്കും. ഒറിജിനലിന്റെ പകുതി വിലയ്ക്കു വരെയാണ് തോക്കു കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ‘ഫയറിങ്ങിൽ’ കടുകിടെ പിഴക്കില്ല മുന്‍ഗറിലെ തോക്കെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

മുന്‍ഗറിൽ നിർമിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന തോക്കുകൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ.

എന്നാൽ ഈ തോക്കുകൾ എവിടേക്കാണു പോകുന്നതെന്നു പല നിർമാതാക്കൾക്കും അറിയില്ല. തോക്കുകൾ നിർമിച്ചതിനു ശേഷം, പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നതോടെ അവരുടെ ജോലി തീരും. അവിടെവച്ച് ഇടനിലക്കാരായിരിക്കും പണം നൽകുന്നതും തോക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും. ഈ ഇടനിലക്കാരെയും തോക്കു നിർമാതാക്കൾക്കു പരിചയമുണ്ടാകില്ല. പൊലീസിനും കൊറിയർ ഏജന്റുമാർക്കും വരെ കൃത്യമായ തുക ഇടയ്ക്കിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും തോക്കുനിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു.

200–400 അനധികൃത തോക്ക് നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ മുന്‍ഗറിലുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് പൊലീസ് റെയ്ഡിനായി വന്നാലും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നദിയും കുന്നുമെല്ലാം സമൃദ്ധമാണ് മുന്‍ഗറിൽ. പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ പിന്തുടർന്നാലും നദീതീരത്തെ മണലിൽ ടയർ ഉറച്ച് പ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണു പലപ്പോഴും. പഞ്ചസാര ചാക്കുകളിലും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിറച്ച പെട്ടികളിലുമാണു പലപ്പോഴും തോക്കുകടത്ത്. പത്തോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മുന്‍ഗേറിലെ തോക്ക് എത്തിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പട്ടികയിലാണിപ്പോൾ രഖിലിലൂടെ കേരളവും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: How Bihar's Munger Became the Illegal Gun Hub of India? A Search in the Backdrop of Manasa Murder