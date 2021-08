ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസമാഹരണം; ജമ്മു കശ്മീരിൽ വ്യാപക പരിശോധന

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ജമ്മുകശ്മീരിൽ എൻഐഎ പരിശോധന. 45 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എൻഐഎ വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയത്. പൊലീസിന്റേയും സിആർപിഎഫിന്റേയും സഹായത്തോടെയാണ് പരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ദോഡ, കിഷ്ത്‌വാർ, രംബൻ, അനന്തനാഗ്, ബഡ്ഗാം, രജൗരി, സോഫിയാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമി പ്രവർത്തകൻ ഗുൽ മുഹമ്മദ് വാറിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. 2019ൽ നിരോധിച്ച ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ സ്വാധീനം വർധിച്ചുവരുന്നതായി കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. നടപടികളെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നിർദേശം നൽകി. ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലൈയിൽ 10 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Multiple Raids In J&K In Massive Crackdown In Terror Funding Case