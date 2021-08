ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു, നഗ്നയാക്കി നടത്തിച്ചു; യുപിയുടെ ഉറക്കംകെടുത്തുമോ അവർ വീണ്ടും

ഉത്തർപ്രദേശിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. സമയം ഇനി അധികമില്ല. അന്നും ഇന്നും ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി അവർക്കു മുന്നിലുള്ളത് വിവിധ ജാതി ശക്തികളുടെ പിൻബലമാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണിപ്പോൾ, കൊല്ലപ്പെട്ട് 11 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ചമ്പൽക്കാടിന്റെ ‘കൊള്ളറാണി’ ഫൂലൻ ദേവി വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജൂലൈ 25ന് യുപിയിലെ വാരണാസിയിൽ ഫുലൻ ദേവിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് വികാസ് ഇൻസാൻ പാർട്ടിയാണ് (വിഐപി). എന്നാൽ അധികൃതർ ഇതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മുകേഷ് സഹാനി ഇടഞ്ഞു. അതിന്റെ അലയൊലി അങ്ങ് ബിഹാറിലുമെത്തി. ബിഹാറിൽ നിതീഷ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയാണ് മുകേഷ്. എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൽ ഒപ്പമുള്ളതാകട്ടെ ബിജെപിയും. എന്നിട്ടും യുപിയിൽ തന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ ബിജെപി സഹായിച്ചില്ലെന്നാണ് മുകേഷിന്റെ പരാതി.

യുപിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുക്കിയ ഫൂലൻ ദേവി പ്രതിമകൾ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് മുകേഷിനും അറിയാം. ‘നിഷാദ്’ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട (മല്ല സമുദായം എന്നും പേരുണ്ട്) വ്യക്തിയാണ് ഫൂലൻ ദേവി. മുകേഷിന്റെ പാർട്ടി പ്രധാനമായും നിലകൊള്ളുന്നതും ആ വിഭാഗക്കാർക്കു വേണ്ടിയാണ്. നിഷാദ് സമുദായക്കാരുടെ തലവനായി ബിഹാറിനു പുറമേ യുപിയിലും ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. അതിനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായിട്ടായിരുന്നു ഫൂലന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ യുപിയിലെയും നിഷാദ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് മുകേഷ് വരാതെ തടയേണ്ടത് ബിജെപിയുടെതന്നെ ആവശ്യമാണ്. പ്രതിമയുടെ പേരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണെങ്കിലും ഠാക്കൂറുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യുപി ഭരണകൂടത്തെ ഫൂലന്റെ പ്രതിമ പോലും അത്രയേറെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

ആരായിരുന്നു ഫൂലൻ?

യുപിയിലെ കടുത്ത ജാതി വിവേചനവും പീഡനവുംതന്നെയാണ് ഫൂലൻ ദേവിയെന്ന സാധാരണ പെൺകുട്ടിയെ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളക്കാരിയാക്കിയത്. കർഷക കുടുംബമായിരുന്നു അവരുടേത്. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്തു കഴിയുന്നവർ. ചെറുപ്പത്തിലേ സമപ്രായക്കാരായവരിൽനിന്നും സഹോദരിമാരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അസാധാരണ ധൈര്യശാലിയും തന്റേടിയും ആയിരുന്നു ഫൂലൻ. തന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി തട്ടിയെടുത്ത പിതൃ സഹോദരനെതിരെ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപും പ്രതിഷേധവും വീട്ടുകാരിൽ പക്ഷേ ഭയമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

തന്റെ പിതാവ് പോലും കാണിക്കാത്ത വീറും വാശിയും ആ കുഞ്ഞു കണ്ണുകളിൽ അന്നേ പ്രകടമായിരുന്നു. ഫൂലന്റെ സമുദായക്കാർ നോക്കാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഠാക്കൂർമാരെ അവൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്റെ 11ാം വയസ്സിൽ നാൽപതുകാരന്റെ ഭാര്യയാകേണ്ടി വന്നു അവൾക്ക്. അവിടെനിന്നു തുടങ്ങുന്നു സമാനതകളില്ലാത്ത അതിജീവനത്തിന്റെയും അസാധാരണ പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥ. ഭർതൃ വീട്ടിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളിലും ശാരീരിക അതിക്രമത്തിലും സഹികെട്ട് ഓരോ തവണ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു വരുമ്പോഴും വീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ടുതന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. ഒരു പതിനൊന്നുകാരിയുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് മാത്രം ഫൂലനോട് സഹതാപമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരിരുവരും ഒരു പോലെ നിസ്സഹായരായിരുന്നു.

പ്രണയം, പ്രതികാരം

ഒരു രാത്രി വീട്ടിലേക്കു കയറിവന്ന ബാബു ഗുജജറിന്റെ കൊള്ളസംഘം ഫൂലനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനും സംഘത്തലവനുമായ ബാബു ഗുജജർ അവളെ അതിക്രൂര ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയും മർദിച്ച് അവശയാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘത്തിലെ രണ്ടാമനായിരുന്ന വിക്രം മല്ലയ്ക്ക് ഫൂലനോട് ദയ തോന്നിയിരുന്നു. തന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെന്ന വികാരവും അതിനുപിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫൂലൻ ദേവി. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗുജജറിനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു വിക്രം മല്ല സംഘത്തലവനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫൂലനെ ബാബു പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കമാണ് വെടിവയ്പിലും കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. ഒപ്പം ഫൂലൻ തന്റെ തന്റെ പെണ്ണാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി വിക്രം. തന്നെ രക്ഷിച്ച വിക്രമിനോട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഫൂലനു പ്രണയം തോന്നി. വിക്രമിനു ഭാര്യയും കുട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും വിക്രം മരിക്കും വരെ ഫൂലൻ അയാളോടുള്ള പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു.

ഒരിക്കൽ വിക്രം തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഫൂലനെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെയുള്ള ചെറിയ ദുർഗാക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത്, തലയിൽ ചുവന്ന റിബൺ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടു ഗ്രാമീണരോടായി പറഞ്ഞു. ‘ഇവൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകയാണ്, ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദേവി.. ഫൂലൻ ദേവി..!’ പിൽക്കാലത്ത് ഓരോ കൊള്ള കഴിയുമ്പോഴും ഗ്രാമത്തിലെ ദുർഗ ദേവിയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് അവർ പ്രാർഥിക്കുമായിരുന്നു. ഫൂലന്റെ ഓരോ ചെയ്തികൾക്കും കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ നിയമത്തിന്റെ ത്രാസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാമെങ്കിലും നീതിയുടെ തട്ടിൽ അത് അവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു.

ചമ്പൽ റാണിയിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരിയിലേക്ക്

അതിനിടെയാണ് വിക്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാരിൽ പലരും അതിനോടകം കൊള്ളസംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു. മല്ല വിഭാഗക്കാരനായ വിക്രമിന്റെ നേതൃത്വം അവരിൽ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ തർക്കത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ വെടിയേറ്റ് വിക്രം മരിച്ചത്. അതോടെ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ ചേർന്നു ഫൂലനെ ഠാക്കൂറുകൾ താമസിക്കുന്ന യുപിയിലെ ബെഹ്‌മായി ഗ്രാമത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

തുടർന്നു മൂന്നാഴ്ചയോളം ക്രൂരമായി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി, അവശയായിട്ടും പൂർണ നഗ്നയാക്കി ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടത്തിച്ചു. അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതു പഴയ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട മാൻസിങ് ആയിരുന്നു. മല്ല സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട മാൻസിങ്ങുമായി പ്രണയത്തിലായ ഫൂലൻ വീണ്ടും കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ തലപ്പത്തെത്തി. പിന്നീട് രാജ്യം കണ്ടത് ചമ്പൽ കാടുകൾ അടക്കി ഭരിച്ച, 21 കൊലപാതകമുൾപ്പെടെ 48 ക്രിമിനൽ കേസിനു സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ തലയ്ക്കു വിലയിട്ട കൊള്ളക്കാരിയെയാണ്.

ഫൂലൻ ദേവിയുടെ അക്രമത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിധവകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: മനോരമ

ബെഹ്‌മായി ഗ്രാമത്തിലെ 21 ഠാക്കൂറുളെ നിരത്തി നിർത്തി വെടിവച്ചു കൊന്നതോടെ ചമ്പൽ റാണിയെപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ തലക്കെട്ടായി.1981ലെ ബെഹ്‌മായി കൂട്ടക്കൊല അന്നത്തെ യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വി.പി.സിങ്ങിന്റെ രാജിയിൽ വരെ എത്തിച്ചു. യുപിയും മധ്യപ്രദേശും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഫൂലനെ തൊടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയായിരുന്നു ഫൂലന്റെ വിഹാര കേന്ദ്രം.

പൊലീസിനെ ‘സഹായിക്കാൻ’ കീഴടങ്ങൽ

ഒടുവിൽ 1983ൽ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് അങ്ങോട്ട് ഡിമാൻഡ് വച്ച് സംഘം കീഴടങ്ങി. അന്നു ധരിച്ച കാക്കി വസ്ത്രം പോലും, കീഴടങ്ങുന്ന ദിവസം പുലർച്ചെ നാലിന് ഫൂലന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം പൊലീസ് തയ്പിച്ചതായിരുന്നു. വധശിക്ഷ ലഭിക്കരുത്, തന്റെ പേരിൽ ഭൂമി അനുവദിക്കണം, സഹ കൊള്ളക്കാർക്ക് എട്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ കിട്ടരുത് തുടങ്ങിയ ഡിമാൻഡുകളും ഫൂലൻ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു.

11 വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനു ശേഷം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മുലായം സിങ് യാദവ് ഫൂലന്റെ ശിക്ഷയിൽ ഇളവു നൽകി. പുറത്തിറങ്ങിയ അവർ മുലായത്തിന്റെ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. കൊള്ളക്കാരി എന്നതിലുപരിയായി ഗ്രാമീണർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗിയായിരുന്നു (വിപ്ലവകാരി) ഫൂലൻ ദേവി. ആ സ്നേഹം വോട്ടായപ്പോൾ 1991ലും 1996ലുമായി യുപിയിലെ മിർസാപുർ എംപിയായും ഫൂലൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എംപിയായിരിക്കെ 2001 ജൂലൈ 25ന് ഷേർസിങ് റാണെയുടെ വെടിയേറ്റു വീഴുമ്പോൾ അവസാനിച്ചത് വെറുമൊരു കൊള്ളക്കാരിയുടെ ജീവിതമായിരുന്നില്ല. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ പീഡനവും അതിക്രമവും നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ ദുർഗാ ദേവിയുടെ പതനം കൂടിയായിരുന്നു.

എ.ബി വാജ്‌പേയ് ഫൂലൻ ദേവിക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

20 വർഷത്തിനിപ്പുറം വീണ്ടും ആ ‘ദേവി’ യുപിയിലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ്. ബെഹ്മായിയിൽ ഫൂലൻ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയുടെ പ്രതികാരമായിരുന്നു ഷേർസിങ് നടത്തിയത്. അന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷേർസിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്ന അയാൾ, ഡൽഹിയിൽ ഫൂലന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ ഗേറ്റിൽവച്ചാണ് വെടിവച്ചതും അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതും.

ബൻഡിറ്റ് ക്വീനിലെ കൊള്ളക്കാരിയും വിവാദവും

ഫൂലൻ ദേവിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രശസ്‌ത ഇന്ത്യൻ സംവിധായകൻ ശേഖർ കപൂർ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ‘ബൻഡിറ്റ് ക്വീൻ’. 1994ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന് പ്രചോദനമായത് മാല സെൻ രചിച്ച ‘ദ് ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫൂലൻ ദേവി’ എന്ന പുസ്‌തകമാണ്‌. ഫൂലൻ ദേവിയായി അഭിനയിച്ച നടി സീമ ബിശ്വാസിന്റെ കരിയറിൽ ഏറെ പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്ത വേഷങ്ങളിലൊന്നുമായിരുന്നു അത്. 1994 കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉൾപ്പടെ ചിത്രം പ്രദർശിക്കപ്പെടുകയും നിരൂപകപ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്‌തു. ആ വർഷത്തെ മികച്ച വിദേശഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്‌കാർ പുരസ്കാരത്തിന് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രവും മറ്റൊന്നല്ല.

എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഫൂലൻ ദേവി രംഗത്തുവന്നതോടെ വലിയൊരു വിവാദത്തിന് തുടക്കമായി. സിനിമ നിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ തീ കൊളുത്തി മരിക്കുമെന്ന് അവർ ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇതോടെ സിനിമയുടെ ഭാവിയെന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. സിനിമയിൽ ബലാൽസംഗ സീനുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫൂലൻ ദേവിയുടെ അനുമതി നേടാതിരുന്നതിനെ അരുന്ധതി റോയ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ എതിർത്തു.

'ബൻഡിറ്റ് ക്വീൻ' സിനിമയിൽ സീമ ബിശ്വാസ്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

സിനിമയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ തനിക്കു പങ്കില്ലെന്ന് ഫൂലൻ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ വിവാദം ഇരട്ടിയായി. വിഷയം കോടതികയറ്റാനും ഫൂലന്‍ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ സംഭവം വിവാദമായതോടെ കോടതിക്ക് പുറത്ത് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നിർമാതാക്കളായ ചാനൽ 4 ഫിലിംസ് ശ്രമിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വലിയൊരു നഷടപരിഹാരത്തുക ഫൂലനു നൽകുകയും ചെയ്‌തു. അതോടെ കേസിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും അവസാനിച്ചു.

പ്രതിമയെ ചൊല്ലി പ്രതിഷേധം

സമുദായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഏറെ മാനങ്ങളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഫൂലന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ ‘നിഷാദ്’ വിഭാഗക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകാത്ത പൊലീസ് നടപടിക്കു പിന്നിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നിർദേശം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാരാണസിയാകട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലവും. ഫൂലന്റെ ഓർമകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകളെ ബാധിക്കും എന്ന ഭയവും യോഗി സർക്കാരിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.

ഈ സംഭവം വികാസ് ഇൻസാൻ പാർട്ടിയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള സഖ്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. യുപിയിലെ 18 നഗരങ്ങളിൽ ഫൂലന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു മുകേഷിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ യുപിയിലേക്കു കടക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ മുകേഷിനെ കൊൽക്കത്തയിലേക്കു പറത്തി സർക്കാർ. ഫൂലൻ ദേവിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ തുടച്ചുനീക്കാനാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇതിനു മറുപടിയായി വിഐപി നേതാക്കൾ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

യോഗി ആദിത്യനാഥ്

യുപിയിലെ ആകെയുള്ള 403 സീറ്റിൽ 165 എണ്ണത്തിലും മത്സരിക്കുമെന്നും വിഐപി വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാറിൽ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടും എൻഡിഎയിൽ വിഐപിക്കു വില തന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഉന്നയിച്ചു മുകേഷ്. ബിഹാറിൽ നാല് എംഎൽഎമാരാണ് വിഐപിക്കുള്ളത്. അതിൽ മൂന്നു പേരും ബിജെപി പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നെത്തിയവരാണെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഏതു നിമിഷവും കൈവിട്ടു പോകാമെന്നു ചുരുക്കം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വിവാദവിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും മൗനം തുടരുകയാണ് യോഗി.

ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്... മരണപ്പെട്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫൂലൻ ദേവിയുടെ ഓർമകൾ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു മാഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാലാകണം ഒരു പ്രതിമയായിപ്പോലും ‘ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ’ അവരെ ഭരണകൂടം അനുവദിക്കാത്തതും.

English Summary: Remembering Phoolan Devi as New Controversies Surrounding her Statues Jolt UP