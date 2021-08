ചെന്നൈ ∙ കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി തമിഴ്നാട്. തിങ്കൾ മുതല്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ കര്‍ശന പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തും. ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ വാക്സീന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇല്ലാത്ത യാത്രക്കാരെ തടയും. തിങ്കളാഴ്ച ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി എം.സുബ്രഹ്മണ്യം നേതൃത്വം നല്‍കും.



English Summary: Tamil Nadu to tighten Covid curbs for travellers from Kerala