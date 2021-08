കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചില്ല: ബലിതർപ്പണം നടത്താനെത്തിയവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

കോഴിക്കോട്∙ വരയ്ക്കൽ കടപ്പുറത്ത് കർക്കടകവാവ് ബലിതർപ്പണം നടത്താനെത്തിയ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തത്.

സാധാരണയായി വരയ്ക്കൽ ബലിതർപ്പണ കടപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബലിതർപ്പണക്രിയകൾ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ ക്രിയകൾ നടത്തില്ലെന്ന് സംഘടനകളും ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളും അറിയിച്ചതാണ്. ഏതാനും ചില വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് വ്യക്തിപരമായി തർപ്പണം നടത്താൻ ഇന്നുരാവിലെ കടപ്പുറത്തെത്തിയത്.



ബലിയിടാനെത്തിയവർക്കും കാർമികത്വം വഹിച്ചവർക്കും എതിരെയാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് വെള്ളയിൽ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭക്തർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടി അപലപനീയമാണെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം കോഴിക്കോട് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു. കേസെടുത്ത പൊലീസ് നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.രഘുനാഥ് പറ‍ഞ്ഞു.

