മാനസയെ കൊല്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച തരം തോക്ക് പിടിച്ച് മനീഷ്: ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

പട്ന∙ മാനസ വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ ബിഹാറിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. രഖിലിന് തോക്ക് കൈമാറിയ സോനുകുമാറിനെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. രഖിലിന് സോനുകുമാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മനീഷ് കുമാറിനെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മനീഷ് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത്. അതേസമയം, രഖിലിന് തോക്ക് കൈമാറിയതിന് അറസ്റ്റിലായവരെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും.

മാനസയെ കൊല്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച തരം തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശീലനം. എവിടെനിന്നാണ് പൊലീസിന് ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്മല്ല. തോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ പ്രദർശനമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നും രഖിലിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചിത്രീകരിച്ചതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നതാണ് വിവരം.



കേരള–ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ സംയുക്ത ഓപ്റേഷനിലൂടെയാണ് രഖിലിന് തോക്ക് കൈമാറിയ സോനു കുമാർ, രഖിലിനെ സോനുവിലേക്ക് എത്തിയ മനീഷ് കുമാർ എന്നിവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. എസ്ഐമാരായ മാഹിൻ സലിം, വി.കെ. ബെന്നി, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ എം.കെ ഷിയാസ്, ഹോംഗാർഡ് സാജു എന്നിവരാണു ബിഹാറിലെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

ഗുണനിലവാരമുള്ള കള്ളത്തോക്കുകൾ ലഭിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നാണു രഖിലിനു വിവരം ലഭിച്ചത്. മനീഷ്കുമാർ വർമയെ പരിചയപ്പെട്ട രഖിൽ ഇയാളുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ബിഹാർ സന്ദർശിച്ചു. മനീഷിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സോനുകുമാർ 35,000 രൂപയ്ക്ക് രഖിലിനു തോക്കു കൈമാറിയത്. തോക്കിൽ വെടിയുണ്ട നിറയ്ക്കാനും വെടിയുതിർക്കാനുമുള്ള പരിശീലനവും സോനുകുമാറും മനീഷ്കുമാറും നൽകി. തുക പണമായി നൽകണമെന്നും ഇവർ നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



