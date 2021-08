‘സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ ആറ് നഗരങ്ങളിൽ പ്രളയം; 28.6 ദശലക്ഷം പേർക്കു ദുരിതം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള താപനവും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കും മനുഷ്യനും വൻ വിപത്താകുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ ബാധിക്കും. ഉയരുന്ന സമുദ്രനിരപ്പ് 7,517 കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ചെന്നൈ, കൊച്ചി, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, സൂറത്ത്, വിശാഖപട്ടണം എന്നീ ആറു തുറമുഖ നഗരങ്ങൾക്കു ദോഷകരമാണ്.

സമുദ്രനിരപ്പ് 50 സെന്റിമീറ്റർ ഉയർന്നാൽ തീരദേശത്തു പ്രളയമുണ്ടാവുകയും ഇവിടങ്ങളിലെ 28.6 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ദുരിതത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 4 ട്രില്യൻ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണുണ്ടാവുക. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനലിന്റെ (ഐപിസിസി) റിപ്പോർട്ടിലാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്. ആഗോളതാപനത്തിനു മനുഷ്യരാകെ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ ആഗോളതാപനം നേരത്തേ കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാൾ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലാകാനാണു സാധ്യത. അതിവേഗം, വിപുലമായ തോതിൽ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ ആഗോളതാപനം 1.5 – 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യം നിറവേറില്ല. 2030 ഓടെ സർക്കാരുകൾ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനം പകുതിയായി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.



മുംബൈയിലെ പ്രളയം (ഫയൽ ചിത്രം)

മഴയുടെ രീതി മാറിയതടക്കം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ തീവ്രമായ മഴ, തുടർന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, പല പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടുതൽ വരൾച്ച എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരന്തരവും രൂക്ഷമായതുമായ തീരപ്രളയത്തിനും മണ്ണൊലിപ്പിനും കാരണമാകുന്നു. ഹിമാനി ഉരുകൽ, ഹിമപാളികളുടെ നഷ്ടം, സമുദ്ര താപതരംഗങ്ങൾ, സമുദ്രത്തിലെ അമ്ലവൽക്കരണവും ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയലും എന്നിവയെല്ലാം അനന്തര ഫലങ്ങളാണ്.



ചെന്നൈയിലെ പ്രളയം (ഫയൽ ചിത്രം)

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ ഒരു ബ്ലോക്കായി കണക്കാക്കിയാൽ, നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 2018ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയേക്കാൾ ഒൻപതു മടങ്ങ് കൂടുതൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ യുഎസ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മഴയാണു പുതിയ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നത്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത്, 1850-1900 കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മഴ ഏകദേശം 20 ശതമാനം വർധിക്കും. താപനില 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം മഴയുടെ അളവിൽ 40 ശതമാനം വർധനയുണ്ടാകും– റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.



